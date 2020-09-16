على ذمة ترامب.. أوراكل الأقرب لشراء تيك توك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

في إطار المعركة الدائرة بين الإدارة الأمريكية والتطبيق الصيني الشهير تيك توك ،قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن شركة أوراكل قريبة من إتمام صفقة الاستحواذ على تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: “سمعت أنهم قريبون جدًا من صفقة”، مؤكدا أن إدارته ستتخذ قرارًا قريبًا بشأن ما إذا كانت ستوافق عليها، وأنه من محبي رئيس شركة أوراكل لاري إليسون.

كما أفادت قناة CNBC نقلاً عن مصادر، أن صفقة تشغيل شركة أوراكل لتطبيق تيك توك التابع لشركة بايت دانس الصينية، في الولايات المتحدة سيتم الإعلان عنها بعد ظهر الثلاثاء القادم.

كان ترامب أعطى مهلة انتهت في 15 سبتمبر الحالي لبيع الشركة الصينية لعمليات تطبيقها الشهير داخل الولايات المتحدة، وذلك بسبب مخاوف على الأمن القومي الأميركي.

وتملك الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون مشترك في تيك توك أغلبهم من المراهقين والشباب.

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رغم ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله، إنها ستكون إعادة هيكلة وليس بيعا، حيث تتعامل شركة أوراكل، وهي واحدة من أضخم شركات تقنية المعلومات وقواعد البيانات، مع بيانات مستخدمي تيك توك داخل الولايات المتحدة، ويشير خبراء إلى أن هذه الصفقة الجديدة هي شراكة ولا تعتبر عملية استحواذ.

تحتاج “بايت دانس” موافقة واشطن وبكين حتى تستطيع إتمام الصفقة بنجاح، لكن ليس من الواضح أن توافق إدارة ترامب على هذه الخطوة، خاصة وأنها تريد بيع التطبيق لشركة أميركية.

وقالت المصادر إنه بموجب اقتراح بايت دانس ستحتفظ الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها بحصة أغلبية في أعمال تيك توك العالمية، وستنشئ مقرًا للتطبيق في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين يوم الاثنين، إن بايت دانس عرضت أيضًا توفير 20 ألف وظيفة في الولايات المتحدة مع تيك توك.

وأكدت المصادر أن أوراكل ستصبح الشريك التكنولوجي لشركة بايت دانس والمسؤول عن إدارة بيانات تيك توك والاستحواذ على حصة أقلية في الشركة.

يذكر أن الشركة الصينية كانت قد رفضت عرضا لبيع التطبيق لعملاق التكنولوجيا الاميركي شركة مايكروسوفت