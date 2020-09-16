تكنولوجيا: HONOR تعلن رسمياً عن جهاز Hunter V700 المخصص للألعاب بسعر يبدأ من 1109 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HONOR رسمياً اليوم عن إصدارها الأول من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب Hunter V700، الذي ينطلق بالجيل العاشر من معالجات إنتل، وشاشة بحجم 16.1 إنش، ومعدل تحديث 144Hz.

يتميز جهاز Hunter V700 الجديد من HONOR بحجم شاشة 16.1 إنش بجودة عرض Full HD، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، أيضاً تتميز الشاشة بإطارات نحيفة بسماكة 4.7مم في جانبي الشاشة.

كما يدعم جهاز Hunter V700 المخصص للألعاب الجيل العاشر من معالجات إنتل مع إختيارات بين Core i5، وCore i7، كما يضم الجهاز كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX 2060 أو NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

أيضاً تدعم HONOR جهاز Hunter V700 المخصص للألعاب بتصميم Wind Valley، حيث تتراجع اللوحة الخاصة بتبديد الحرارة عند غلق الغطاء لدعم الجهاز بتصميم أنحف، بينما تعمل قناة wind valley على الظهور بشكل تلقائي عند فتح غطاء الجهاز والتي تكشف عن فتحات بحجم 8.5مم لدعم سحب الهواء بكفاءة أعلى بنسبة 40%.

أيضاً أكدت HONOR على خضوع قناة wind valley في الجهاز لإختبارات صارمة لإختبار كفاءة الفتح والغلق التي تدعم المستخدم وفقاً للإختبارات حتى قناة 50000 مرة، كما يضم الجهاز اثنان من مراوح 12V المميزة بالآداء القوي والسرعة الأعلى في دعم تدفق الهواء، كما يعمل نظام التهوية على خفض الحرارة في لوحة المفاتيح، مع خفض الضوضاء.

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كما تقدم HONOR جهاز Hunter V700 المخصص للألعاب بزر مخصص لدعم المستخدمين في ميزة التبديل السريع بين دفع آداء أفضل في الجهاز، أو التوازن في آداء الجهاز مع الآداء الهاديء وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم، كما يأتي الجهاز بصوتيات Nahimic لدعم اللاعبين بتجربة غامرة مع صوت متعدد الأبعاد في الألعاب.

مواصفات جهاز HONOR Hunter V700 المخصص للألعاب

شاشة بحجم 16.1 إنش ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، تدعم معدل تحديث 144Hz، وزاوية عرض 178 درجة، مع تغطية بنسبة 100% من ألوان sRGB، وسطوع 300 nit.

الجيل العاشر من معالجات إنتل في معالج i5-10300H رباعي الأنوية بسرعة 2.5GHz والتي تصل إلى 4.5GHz، أو معالج i7-10750H بستة من الأنوية وسرعة 2.6GHz والتي تصل إلى 5.0GHz

كرت شاشة NVIDIA GeForce GTX 1660Ti أو RTX 2060

ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وتدعم الترقية إلى 32 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين من 512 جيجا بايت إلى 1 تيرابايت في PCIe NVMe SSD

نظام تشغيل Windows 10.

كاميرة webcam بجودة HD، مع ميكروفون رقمي

يدعم الإتصال بشبكات WiFi 802.11ax بتردد 2.4GHz و5GHz، والبلوتوث 5.1

يتميز الجهاز بقياسات 369.7 في 253 في 19.9 -21.5مم، مع وزن 2.45 كجم

يضم اثنان من منافذ USB 3.2، ومنفذ USB 2.0، ومنفذ USB C، مع مدخل HDMI، و Mini DP، ومنفذ Gigabit Ethernet.

مدخل 3.5مم للسماعات، 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 2W، وRealtek ALC 256M، وDTS:X Ultra

بطارية بقدرة 56Wh بعمر شحن من 2 إلى 5 ساعات.

سعر جهاز HONOR Hunter V700

Hunter V700 بمعالج i5-10300H، وذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت وكرت شاشة GTX 1660Ti بسعر 1109 دولار

Hunter V700 بمعالجi7-10750H، وذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت وكرت شاشة RTX 2060 بسعر 1257دولار

Hunter V700 بمعالج i7-10750H، وذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت وكرت شاشة RTX 2060 بسعر 1479 دولار.

ويتوفر جهاز HONOR Hunter V700 اليوم للحجز المسبق على أن ينطلق جهاز الحاسب المخصص للألعاب للبيع في السوق الصيني بدءاً من 27 من سبتمبر.

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