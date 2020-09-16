تكنولوجيا: ابل تكشف عن تطبيق Fitness Plus الجديد الذي يتكامل مع ساعات وأجهزة ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل خلال حدث Time Flies مؤخراً Fitness Plus الجديد الذي يتكامل مع مقاييس ساعة ابل الجديدة، كما يدعم المستخدمين بتجربة مخصصة للتدريبات الرياضية على هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد وApple TV.

يأتي تطبيق Fitness Plus بمحرك مخصص لدعم المستخدم بمقترحات للتدريبات الرياضية، كما يعمل على إستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي لدفع مقترحات جديدة وفقاً لللتدريبات السابقة للمستخدم.

كما يأتي تطبيق Fitness Plus بآداة لتصفية الإقترحات وإختيار نوع التدريب، أو المدرب أو الموسيقى، كما يدعم المستخدم بميزة ضبط وقت التدريبات.

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أيضاً يتكامل تطبيق Fitness Plus بشكل أفضل مع ساعة ابل الذكية، حيث ستعمل الساعة الذكية على عرض نوع التمارين التي يتم عرضها على هواتف الأيفون، وأجهزة الآيباد وأيضاًَ أجهزة تلفاز ابل في الوقت الفعلي وبشكل تلقائي، كما ستعمل الساعة الذكية مباشرة عل ضبط المقاييس وشريط Burn عند بدء التمارين.

و ميزة تأتي Studio workouts أيضاً لتطبيق Fitness Plus مع أنواع مختلفة من التمارين بين ركوب الدراجات، وجهاز الجري، والتجديف، والتمارين المكثفة، واليوغا، والرقص، من بين تمارين أخرى، كما سيتم دعم المستخدم بتدريبات جديدة وضعت من قبل الخبراء من الرياضيين.

ومن المقرر أن يتوفر تطبيق Fitness Plus في البداية في كلاً من أسواق أستراليا وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بقمة إشتراك 10 دولار شهرياً أو 80 دولار سنوياً.

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