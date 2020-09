الهاتف Huawei Mate X2 القابل للطي قد لا يصدر هذا العام بسبب العقوبات الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - يعرف الجميع العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على شركة Huawei وكيف أثر ذلك على عمليات إطلاق هواتف Huawei المستقبلية، ولسوء الحظ، يُعد الهاتف القابل للطي Huawei Mate X2 من بين الأجهزة التي تأثرت بذلك.

وفقا لمعلومات جديدة من المحلل البارز Ross Young، فقد إختارت شركة Huawei في الأصل إطلاق خليفة الهاتف Huawei Mate X قبل نهاية هذا العام، ولكن نظرًا للصعوبات المتعلقة بإستيراد المكونات والعتاد المستخدم في الهواتف الذكية، سيتم تأجيل عملية الإطلاق إلى العام 2021.

نظرًا لأنه تم إستخدام شاشات OLED المرنة المصنوعة من قبل شركة BOE الصينية في الهاتفين Huawei Mate X و Huawei Mate Xs، فمن المحتمل ألا تكون الشاشة هي المشكلة. ربما يتسبب النقص في إمدادات المعالج HiSilicon Kirin 1000 الجديد في حدوث ذلك، ولكن هذا مجرد تخمين من جانبنا.

إنه لأمر محزن أننا لن نرى الهاتف التالي القابل للطي لشركة Huawei هذا العام، وخصوصًا وأن الشائعات السابقة إقترحت أنه سيأتي مع شاشة قابلة للطي نحو الداخل على غرار Galaxy Z Fold 2 من سامسونج.

Shouldn't be a surprise, but we hear the Mate X2 won't launch in 2020 due to the US government's restrictions on Huawei. We have had to lower our foldable forecasts...