هواتف iPhone المُزودة بشاشات 120Hz لن تصل حتى العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، إتضح أنه في اللحظة الأخيرة إلى حد ما، قامت شركة آبل ببدء إنتاج تشكيلة iPhone 12 Series ولكنها ألغت خططها لإستخدام شاشات 120Hz في هذه التشكيلة. هذا أمر مخيب للآمال نظرًا لأن العديد من هواتف الأندرويد تحتوي على شاشات ذات معدلات تحديث مماثلة، ناهيك عن ظهورها لأول مرة في iPad Pro منذ سنوات.

الآن، وفقًا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فهو يقول أنه إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف iPhone مُزود بشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، فقد تضطر إلى الإنتظار حتى العام 2021. ووفقا لـ Ming-Chi Kuo، فهو يقول أن السبب وراء إلغاء شركة آبل لخططها لتضمين شاشات 120Hz في تشكيلة iPhone 12 Series هو تخوف الشركة من أن يؤثر ذلك على عمر البطارية.

نظرًا لأن هواتف iPhone لا تملك سمعة طيبة عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية، فنحن على يقين من أن شركة آبل لا ترغب في جعل الوضع أسوأ. يمضي Ming-Chi Kuo أيضًا في الإدعاء بأن شركة آبل قد تتبنى تقنية LTPO في هواتف iPhone القادمة في العام 2021، وهي التقنية التي من شأنها أن تقلل إستهلاك الشاشة للطاقة، وهو الأمر الذي بدوره سيسمح بدعم معدل التحديث المرتفع البالغ 120Hz.

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لقد رأينا في إختبارات البطارية أن الأجهزة ذات معدلات التحديث العالية تستهلك قدرًا أكبر من الطاقة مقارنة بتلك التي تستخدم معدلات التحديث المنخفضة، لذلك ربما أقدمت آبل على الخطوة الصحيحة في هذه الحالة. وفيما يتعلق بما إذا كانت شاشات 120Hz ستشق فعلاً طريقها إلى هواتف iPhone القادمة في العام 2021 أم لا، فنحن لا نعرف ذلك.