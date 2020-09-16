شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن هاتفها الجديد مع مجموعة من الأجهزة الذكية 30 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل بشكل رسمى عن نيتها الكشف عن أحدث أجهزتها الذكية خلال حدث رسمى ستعقده فى 30 سبتمبر الجارى، وتبعا لموقع Gizmochina فإن جوجل وخلال الحدث المنتظر ستعلن عن مجموعة من الأجهزة الذكية، من بينها هاتف Pixel الجديد بميزاته المتطورة.

ومن المفترض أن يكون الهاتف المنتظر نسخة مطورة عن هواتف Pixel 4، وأن يكون له القدرة على العمل مع شبكات 5G، وأن يحصل على شاشة OLED بمقاس 6.2 بوصة، ومعالج Snapdragon 765G، وذاكرة وصول عشوائى 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

أما الكاميرا فستأتى ثنائية العدسة بدقة (16+12.2) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والبطارية ستكون بسعة 3800 ميلى أمبير.

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ويتوقع أن يطرح هذا الهاتف أولا فى الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى منها كندا وبريطانيا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وتايوان وأستراليا.

ومن بين ما ستكشف عنه جوجل خلال الحدث أيضا سيكون الجيل الجديد من أجهزة chromecast، والمساعد المنزلى الذكى Nest، وعددا من الأجهزة الذكية التى ستعمل مع أنظمة أندرويد.

كشفت جوجل عن هاتفها الجديد Pixel 4a، ووعدت بإطلاق نسخة 5G فى وقت لاحق من هذا العام، وقد تم تأجيل تاريخ إصدار الهاتف بسبب جائحة فيروس كورونا، ولن يتم طرح Pixel 4a للبيع حتى أكتوبر، على الرغم من أنه يمكن للعملاء الطلب المسبق من سبتمبر.

ووفقا لموقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عند طرحه للبيع، سيبلغ سعر Pixel 4a نحو 349 جنيهًا إسترلينيًا، وهو أرخص بكثير من Pixel 4 الرئيسى وأقل تكلفة قليلاً من المنافسين الآخرين مثل iPhone SE