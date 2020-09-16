تخلصوا من ادمان الهواتف الذكية بهذه الطرق!

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انشغالك بالهاتف الذكي إلى الإضرار بعلاقاتك الشخصية وإنتاجيتك اليومية، مما يتطلب منك التقليل أو التحكم في استخدام الهاتف الذكي على مدار اليوم.

فيما يلي سنتعرف على 4 طرق تساعدك في التخلص من إدمان الهاتف الذكي:



تُعد الإشعارات الواردة من التطبيقات في الهاتف الذكي من أهم الأسباب التي تجعلك تنظر إلى شاشة هاتفك بصورة مستمرة ومتكررة على مدار اليوم؛ مما قد يُصنف بأنه حالة من إدمان استعمال الهاتف، لذا للتخلص من هذا الأمر، يجب عليك ضبط أو تعطيل جميع إشعارات التطبيقات في هاتفك.

2- حذف أكثر التطبيقات المشتتة للانتباه

للتوقف عن النظر إلى شاشة الهاتف الذكي بصورة مستمرة ومتكررة يجب عليك إلغاء تثبيت التطبيقات التي ترى أنها تشتت انتباهك، أو تجد أنك تتحقق منها باستمرار، مثل: تطبيق فيسبوك أو تويتر، فالرغبة في فتح التطبيق والتحقق من الإشعارات التي تظهر في أيقونة التطبيق أمر مغرٍ للكثيرين.



وحتى إذا وجدت صعوبة في الابتعاد عن تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك، ولم ترد حذفها من هاتفك، فيمكنك نقلها إلى الصفحة الثانية من شاشة الهاتف، لكيلا ترى أيقونة إشعارات التطبيق في الشاشة الرئيسية، أو يمكنك ببساطة حذف التطبيق من هاتفك واستخدام إصدار الويب.

3- تعيين وقت عند استخدام التطبيق

توفر معظم الهواتف الذكية ميزة التحقق من (وقت الشاشة) Screen Time، حيث تتيح لك هذه الميزة معرفة مقدار الوقت الذي تقضيه مستخدمًا الهاتف الذكي وكذلك التطبيقات التي تستخدمها أكثر من غيرها، إذا كنت تستخدم هاتف آيفون اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتفك.

• اضغط على خيار (وقت الشاشة) Screen Time، سيظهر لك رسم بياني يُبين معدل استخدامك للهاتف خلال اليوم.

• للحصول على بيانات أكثر، اضغط على خيار (مشاهدة كل الأنشطة) See All Activity أسفل الرسم البياني.

• هنا يمكنك رؤية التطبيقات التي فتحتها، ومواقع الويب التي زرتها، كما يمكنك تعيين حدود لأكثر التطبيقات استخدامًا.

إذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام التشغيل أندرويد فيمكنك استخدام ميزة (الرفاهية الرقمية) Digital Wellbeing التي تقدم لك لوحة معلومات تعرض لك مقدار الوقت الذي تستخدم فيه كل تطبيق حسب اليوم والأسبوع.

4- اترك هاتفك بعيدًا عنك

وجود الهاتف الذكي بعيدًا عنك وليس في متناول يدك سيساعدك بشكل كبير على التخلص من حالة إدمان استخدامه، لذا عندما تصل إلى مكان العمل فالأفضل تركه في الحقيبة أو دُرج المكتب، وكذلك في المنزل يمكنك وضعه في مكان بعيدًا نسبيًا عنك لكيلا تنشغل به طوال الوقت.