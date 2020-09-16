5 طرق لإصلاح مشكلة الإشعارات الواردة في ساعة أبل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - اشتكى الكثيرين من مستخدمي ساعة أبل الذكية من بعض المشاكل التقنية التي تتمثل في عدم تلقي الإشعارات الواردة من تطبيقاتك المختلفة مثل: الرسائل النصية أو المكالمات الواردة، أو إشعارات البريد الإلكتروني، رغم سلامة اقتران الساعة بالهاتف.

ويعرض التقرير التالي بحسب موقع aitnews التقني 5 طرق لإصلاح مشكلة عدم ظهور الإشعارات في ساعة آبل الذكية:

1- تشغيل الإشعارات في الهاتف

إذا قمت بإيقاف تشغيل الإشعارات في أي تطبيق، مثل: تطبيق النشاط (Activity ) في هاتفك، ولم تفعّلها مرة أخرى لأي سبب من الأسباب، فبالتأكيد لن ترى أي إشعارات في واجهة ساعة أبل الذكية، ولإصلاح ذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الساعة) Watch في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.

اضغط على التطبيق الذي تريد رؤية إشعاراته، ثم قم بتفعيل خيار (السماح بالإشعارات).

بالنسبة إلى التطبيقات الأخرى، مثل: الرسائل، تأكد من تحديد خيار (Mirror my iPhone).

وإذا كنت تستخدم تطبيق تابع لجهة خارجية، تأكد من أن خيار (Mirror iPhone alerts from ) قيد التشغيل.

2- اتصال هاتف آيفون بالإنترنت

بعض تطبيقات الجهات الخارجية، مثل: تطبيق واتساب لا تُرسل الإشعارات إلى ساعة أبل الذكية إلا إذا كان هاتف آيفون متصلًا بشبكة الإنترنت سواء عبر اتصال الواي فاي أو بيانات الهاتف، ومن ثم يجب عليك تفعيل الاتصال بالإنترنت لتلقي الإشعارات.

3- تحديث نظام التشغيل في ساعة أبل والآيفون

في بعض الأحيان، قد يتأثر أرسال الإشعارات إلى ساعة آبل الذكية بسبب عدم تحديث نظام التشغيل الخاص WatchOS، أو عدم تحديث نظام التشغيل الخاص بالهاتف iOS، لحل هذه المشكلة يجب عليك تحديث كليهما.

لتحديث نظام تشغيل ساعة آبل الذكية في هاتف آيفون، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الساعة) Watch في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (عام)، ثم اختر (تحديث نظام التشغيل) Software Update.

اضغط على خيار (تنزيل وتثبيت) Download and Install.

إذا شاهدت خيار (التثبيت الآن) Install Now فهذا يعني أن هناك تحديث جديد يجب عليك تثبيته، اضغط عليه واتبع التعليمات التي تظهر لك.

لتحديث نظام التشغيل في هاتف آيفون الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون.

Advertisements

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث النظام) Software Update ثم اتبع التعليمات التي تظهر لك.

4- إعادة تعيين مزامنة البيانات

إذا كنت تواجه مشكلة في تلقي الإشعارات في ساعة آبل الذكية من تطبيقات محددة، مثل: تطبيق التقويم أو جهات الاتصال، فيجب عليك إعادة تعيين مزامنة البيانات من جديد للبدء في تلقي الإشعارات، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الساعة) Watch في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (عام) General.

قم بالتمرير للأسفل، ثم اضغط على خيار (إعادة تعيين) Reset.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار (إعادة تعيين مزامنة البيانات) Reset Sync Data.

5- إعادة إقران الجهازين

إذا كنت لا تزال تواجه مشاكل في تلقي الإشعارات في ساعة أبل الذكية، فيجب عليك إلغاء إقران الجهازين، ثم أعد إقرانهما مرة أخرى، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

في ساعة أبل الذكية

افتح تطبيق (الإعدادات).

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (إعادة تعيين) Reset، ثم اختر (مسح جميع المحتويات والإعدادات) Erase All Content and Settings.

في هاتف آيفون

افتح تطبيق (الساعة) Watch.

اضغط على علامة التبويب (ساعتي) My Watch.

اضغط على أيقونة (i) بجوار الساعة التي تريد إلغاء إقرانها.

اضغط على خيار (إلغاء اقتران ساعة آبل) Unpair Apple Watch، ثم اضغط مرة أخرى للتأكيد.

وبعد ذلك؛ قم بإقران الجهازين مرة أخرى.