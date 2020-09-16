تكنولوجيا: رصد هاتف GALAXY F41 في منصة جوجل بلاي بمعالج EXYNOS 9611

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر إصدار سامسونج الأول من سلسلة GALAXY F الجديدة في منصة جوجل بلاي مؤخراً، حيث يعرف الإصدار المرتقب بهاتف GALAXY F41، كما يأتي برقاقة معالج EXYNOS 9611.
أكدت تسريبات نشرت عبر 91Mobiles على أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الذكية المتوسطة بعنوان GALAXY F، على أن تنطلق هذه السلسلة في السوق الهندي، بسعر يتراوح بين 200 إلى 270 دولار.
ولقد رصد بالفعل هاتف Galaxy F41 في قوائم منصة جوجل بلاي، لذا من المتوقع أن ينطلق إصدار العملاق الكوري الأول من السلسلة الجديدة قريباً للأسواق.
أيضاً إستعرضت تسريبات أخرى جاءت عبر Ishan Aggarwal ملامح تصميم هاتف Galaxy F41،حيث يأتي الهاتف بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية بتصميم رأسي مع فلاش LED، أيضاً يتضمن الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.
كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بمنفذ USB C في الجزء السفلي، والذي يتوسط مكبرات grille الصوتية ومدخل 3.5مم للسماعات، بينما يضم الجانب الأيمن من إطار الهاتف زر التشغيل وأيضاً زر التحكم في مستوى الصوتيات.
ولقد أوضح مصدر التسريبات أن سامسونج تستعد لإطلاق إصدارها الأول من سلسلة Galaxy F قريباً، حيث من المتوقع أن يتم كشف النقاب عن السلسلة الجديدة خلال شهر أكتوبر المقبل.
المصدر
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