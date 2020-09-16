شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عقرب روبوتى عملاق يعمل كجهاز ألعاب وذيله يدعم ثلاث شاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمريكية عن Scorpion Computer Cockpit الذى يعمل بضغطة زر واحدة، وهو عقرب روبوتى عملاق يعمل بمثابة جهاز كمبيوتر للألعاب مع ذيل آلي لدعم ثلاث شاشات علوية، وملحق به مقعد كرسي، ولوحة مفاتيح متصلة بمخالبه، ويسمح للمستخدم بتحويل التصميم ليناسب احتياجاته.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتحرك "الذيل" من الجزء الخلفي من الكرسي العلوي ليصبح حامل شاشة يحمل ما يصل إلى ثلاث شاشات ويمكن للمستخدم اختيار الجلوس في وضع مستقيم أو الاستلقاء لأخذ قسط من الراحة.



روبوت العقرب

يمتد طوله ما يقرب من خمسة أقدام ونصف، وهو مجهز أيضًا بخاصية التدليك والتدفئة حتى تتمكن من الاستمتاع ببعض الوقت الجيد.

رصدت CNET قمرة القيادة لأول مرة في Alibaba، فتشتمل Scorpion Computer Cockpit على مكتب متصل بالكرسي، إلى جانب حامل لشاشة واحدة عريضة مقاس 49 بوصة أو ثلاث شاشات لا يزيد طول كل منها عن 27 بوصة، وكلها متصلة بنهاية الذيل.

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يتم التحكم بالكرسي والمكتب كهربائيًا بلمسة واحدة، ويتم التحكم في محركات الكرسي "بلمسة زر"، كما أنه يأتي مع جهاز تحكم عن بعد.

يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ستة أوضاع مختلفة، بما في ذلك وضع الشاشة بزاوية 45 درجة وزاوية 75 درجة ورفع الكرسي من أجل تصميم مستلق.

يوجد أيضًا موضع "انعدام الجاذبية" وهو عبارة عن إمالة طفيفة أو تتضمن 170 درجة للوضع المسطح، وعلى الرغم من أن الأرجل لا تحتوي على أي ميزات تقنية، إلا أنها مصممة لتبدو مثل تلك الموجودة في العقرب.

ويوجد تخزين على كلا الجانبين، جنبًا إلى جنب مع المخالب التي تدعم إعداد لوحة المفاتيح والماوس.