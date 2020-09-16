شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق اليوم نظام التشغيل watchOS 7 مع ميزة تتبع النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلى جانب الإعلان عن ساعتها الذكية Apple Watch الجديدة أمس، أكدت أبل أن نظام التشغيل الجديد watchOS 7 سيكون متاحًا لجميع المستخدمين ابتدءا من اليوم 16 سبتمبر، ويأتى watchOS 7 مع عدد من التغييرات والتحسينات الجديدة، حيث إن اثنين من مميزات النظام الرئيسية تشمل تتبع النوم ومشاركة وجه الساعة، وفي الوقت نفسه فإن الساعة يمكنها تتبع التمارين بدقة، ويمكنها أن تبدأ الكشف التلقائي عن غسل اليدين في العد التنازلي لمدة 20 ثانية للتأكد من أنك تنظف يديك لفترة كافية.

لكن لن يصل تحديث watchOS 7 لساعات Watch Series 1 وSeries 2، لذلك ستحتاج إلى Apple Watch Series 3 أو Series 4 أو Series 5 أو أحد طرازات Apple Watch التي تم الإعلان عنها حديثًا لاستخدام watchOS 7.

ويتطلب watchOS 7 أن يعمل جهاز أيفون الخاص بك بنظام iOS 14، وعند توفره، توجه إلى تطبيق Watch على جهاز iPhone> عام> تحديث البرنامج لتثبيت watchOS 7.

Advertisements

جدير بالذكر كشف تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل خلال فعاليات حدث أبل Time Flies عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية "Apple Watch Series 6"، والتى قال إنها ستوفر العديد من المميزات للمستخدمين في المستقبل، حيث شملت فعاليات الحدث المقام عبر الإنترنت، عرض تجارب العديد من المستخدمين مع ساعات أبل على مدار السنوات الماضية.

وتأتي السلسلة 6 أيضًا مع معالج S6 الجديد ، والذي يعد بأداء أسرع بنسبة تصل إلى 20 بالمائة. يعتمد على شريحة A13 الداخلية من Apple ويقدم أول تحديث رئيسي لأداء Apple Watch منذ السلسلة 4 ، بالنظر إلى أن طراز Series 5 العام الماضي استخدم نفس S4 CPU (أعيد تسميته باسم S5 مع إضافات أخرى مثل البوصلة ووحدة تحكم العرض الجديدة).