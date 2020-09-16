شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. هكذا يمكنك توصيل اللاب توب بشاشة خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يهم حجم شاشة اللاب توب، إذا كنت ستقوم بأداء مهام متعددة في العمل أو المدرسة، فتوصيل شاشة بجهازك يمكن أن يكون عونًا كبيرًا في ذلك، كما أن أي لاب توب حديثًا قادر على الاتصال بأي شاشة خارجية لديك، وهنا نقدم لك الخطوات البسيطة التي يمكنك بها القيام بذلك، وفقا لما ذكره موقع "the verge".

كيفية توصيل اللاب توب بشاشة

تتمثل الخطوة الأولى في معرفة المخرجات التي يدعمها اللاب توب، والتى من المحتمل أن تكون منفذ HDMI أو mini-HDMI أو USB-C مزودًا بدعم Thunderbolt و / أو DisplayPort أو DisplayPort أو Mini DisplayPort.

إذا كان لديك جهاز كمبيوتر قديم، فقد يكون VGA أو DVI، وإذا لم تكن متأكدًا من المنافذ التي لديك، فيمكن أن يساعدك البحث السريع في جوجل عن الشكل والنوع.

ستحتاج إلى معرفة المدخلات التي تدعمها شاشة العرض الخارجية بعد ذلك، قد تجد مجموعة متنوعة من الخيارات المختلفة، ولكن معظمها يحتوي على HDMI أو DisplayPort.

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إذا كان لديك كل من HDMI و DisplayPort، فسيعتمد الخيار المثالي على المعايير المحددة التي يدعمها كل منفذ، ونوع العمل الذي تريد القيام به، وقدرات كل جهاز.

ومن هناك، تتمثل الخطوة الأخيرة في توصيل الجهازين، فأسهل طريقة للقيام بذلك هي العثور على سلك يربط بينهما.

إذا كان اللاب توب الخاص بك يحتوي على منفذ USB-C يدعم DisplayPort وشاشتك مزودة بمنفذ DisplayPort، يمكنك اختيار كابل USB-C إلى DisplayPort، وإذا كان كل من اللاب توب والشاشة يدعمان HDMI ، فسيعمل كابل HDMI القياسي.

كما أنه بمجرد الانتهاء من إعداد السلك، قم بتوصيل شاشتك وتشغيلها، وبتوصيل اللاب توب والشاشة في الأطراف الصحيحة من سلكك.