شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستعد لانطلاق أحدث نموذج لمركبة المريخ 60 ألف قدم فى الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، على تويتر، أن أحدث نموذج لصاروخ Startship (SN8)، سينطلق إلى مسافة 60 ألف قدم في الهواء، وهو أعلى مستوى تم إطلاقه في أي من النماذج الأولية، وستكون المركبة أيضًا أول من يستخدم اللوحات ومخروط الأنف، والتي هي قيد الإنشاء حاليًا ولكن يُقال إنها ستكون جاهزة بحلول الأسبوع المقبل لاختبار الطيران.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتبع SN8 أسلافها، SN5 و SN6، التي أكملت بنجاح القفزات التي يبلغ ارتفاعها 500 قدم.

شارك ماسك على منصة التواصل الاجتماعي، أن الحدث سيشهد اختبار حريق ثابت لمحرك رابتور، ويشاع أن SN8 سيحتوي على ثلاثة محركات رابتور.

يتعين على الشركة في يوم هذه الرحلات التجريبية، إغلاق الطرق المحيطة بمنشأتها في بوكا تشيكا بتكساس، وستجري الشركة سلسلة من الاختبارات بما في ذلك حريق ثابت، وهو أمر ضروري قبل الإطلاق.

سيكون SN8 أيضًا أول نماذج SpaceX الأولية التي يتم تزويدها بلوحات تُستخدم للتوجيه ومخروط الأنف، والذي سيحمل يومًا ما البضائع والبشر الذين يسافرون إلى الفضاء.

Advertisements

ومن المتوقع أن تستخدم الشركة ثلاثة من محركاتها الضخمة من طراز Raptor لإطلاق الصاروخ الذي يبلغ وزنه 260 ألف رطل في الهواء، والذي يبلغ ارتفاع 60 ألف قدم، ومن المقرر أن يتم تحديد إطلاقه لبعض الوقت الأسبوع المقبل.

وأجرت SN6 "قفزة" بطول 500 قدم في وقت سابق من هذا الشهر و SN5 في أغسطس، وهبط الصاروخ بأمان بعد القفزة، لكنه سقط بزاوية متكئًا على منصة الإطلاق.

قال ماسك خلال مؤتمر افتراضي في وقت سابق من هذا الشهر: "إننا نحقق تقدمًا جيدًا فيما يتعلق ببناء المركبة الضخمة"، وذلك خلال قمة افتراضية Humans to Mars.

وأضاف ماسك: "الشيء الذي يعيق حقًا التقدم في Starship هو نظام الإنتاج"، مؤكدا "منذ عام مضى، لم يكن هناك أي شيء، والآن لدينا قدر كبير من القدرة على الإنتاج.. لذلك نحن بسرعة نصنع المزيد والمزيد من المركبات".

هذه هي الخطوة الثانية التي تقوم بها المركبة الفضائية، لكن العديد من النماذج الأولية السابقة انفجرت أثناء الاختبارات الأرضية، في عملية تعلم من التجربة والخطأ.