تكنولوجيا: ساعة Apple Watch لم تعد مزودة بواصلة شاحن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتشرت الكثير من الشائعات مؤخرًا حول قيام شركة أبل بإطلاق أجهزة آيفون التالية بدون شاحن داخل العلبة، ولا نعرف حتى الآن ما إذا كان ذلك صحيحة أم لا. ولكن خلال حدث أبل اليوم، أعطتنا الشركة علامة واضحة؛ إذ كشفت عن ساعتها الذكية الجديدة بما في ذلك مجموعة Watch Series 6، والتي ستأتي بدون كابل الشاحن التقليدي USB بقوة 5 واط داخل الصندوق.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في شراء الشاحن، فإن أبل تبيعه بشكل منفرد مقابل 19 دولار، ولا تزال الساعة مزودة بكابل الشحن المغناطيسي الذي ستحتاجه لتشغيلها. وبالتأكيد إذا كنت تمتلك جهاز آيفون أو ساعة أبل من قبل، فبإمكانك استخدام الشاحن الخاص بهما بساعاتك الجديدة.

والسبب وراء إزالة الشاحن، وفقًا لشركة أبل، يرجع إلى مساعدة الشركة على تحقيق أهداف الاستدامة البيئية. وتعتبر هذه نقطة لصالح الشركة، إذ إن تصنيع الملايين من هذه الكابلات ووضعها في صناديق كل الهواتف أو الساعات التي يتم بيعها يعتبر عبئ كبير على البيئة، ويمكن أن يؤدي تقليل عدد الشواحن التي يتم تصنيعها بشكل كبير إلى إحداث تأثير إيجابي على البيئة.

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من الممكن أيضًا أن يكون السبب وراء ذلك هو تعزيز الأرباح لشركة أبل، بالنظر إلى أن تكلفة الشاحن الواحد ستكون 19 دولار.

على أي حال، لا يوجد أي تأكيد رسمي عن اتخاذ أبل لهذه الخطوة مع هواتف آيفون بالرغم من أن جميع التوقعات تشير لذلك، ولكن سيتعين علينا الانتظار بضعة أسابيع لتكشف أبل عن ذلك بنفسها.

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