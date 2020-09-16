تكنولوجيا: ابل تؤكد على خططها لإطلاق تحديث iOS 14 وiPadOS 14 غداً 16 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق التحديثات الجديدة من برمجيات الشركة غداً 16 من سبتمبر، حيث أكدت الشركة خلال حدث “Time Flies” الذي انطلق اليوم على أن الشركة ستقدم iOS 14 وiPadOS 14، إلى جانب التحديثات الجديدة من أنظمة watchOS و tvOS.

لم تطلق ابل لمطوري التطبيقات اليوم الإصدار الكامل من التحديثات الأخيرة لأنظمة التشغيل، إلا أن الشركة تستعد غداً لإطلاق التحديث الجديد وفقاً لجدولها الزمني، مع مجموعة من المميزات الجديدة.

وينطلق تحديث iOS 14 لمستخدمي هواتف الأيفون بواجهة مستخدم تتضمن أدوات تستخدم للمرة الأولى من ابل في الشاشة الرئيسية، حيث يتم جمع التطبيقات في رمز جديد يعرف ب” App Library”، كما يأتي التحديث بميزة صورة داخل صورة التي قدمت لمستخدمي أجهزة الآيباد خلال الفترة الماضية، كما تجلب ابل تطبيق جديد للترجمة من خلال هذا التحديث.

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من جانب أخر يأتي تحديث iPadOS 14 دون ميزة أدوات أو widget في الشاشة، إلا أنه يستهدف بشكل رئيسي تحسين تجربة المستخدم مع قلم ابل الجديد الذي يدعم المستخدم بآداء أفضل، حيث تتيح ميزة “Scribble ” للمستخدمين الكتابة اليدوية، ومن ثم تحويل الكتابة اليدوية إلى نصوص بشكل تلقائي.

كما تأتي التطبيقات الرئيسية من ابل في تحديث iPadOS 14 بإضافة جديدة في شريط جانبي، مع توسيع القوائم لتحقيق الإستفادة من شاشة iPad المميزة بالحجم الأكبر.

يذكر أن ابل تقدم كلاً من تحديث iOS 14 وiPadOS 14 بتحسينات في تطبيق الرسائل مثل المحادثات المثبتة، والإشارات المرجعية، كما يقدم تطبيق الخرائط من خلال هذا التحديث ميزة مسارات الدراجات، وإشعارات للمكالمات الواردة، مع تحسينات في معايير الخصوصية والحماية، إلى جانب تصميم جديد لتطبيق الموسيقى.

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