تكنولوجيا: ابل تكشف عن مبيعات أجهزة الآيباد التي تتخطى 500 مليون وحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل بشكل رسمي اليوم على أرقام مبيعات أجهزة الآيباد خلال العقد الماضي، حيث إستطاعت الشركة أن تسجل مبيعات أكثر من 500 مليون وحدة حتى الآن.

عقدت شركة ابل مؤتمرها اليوم للإعلان عن الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية وأجهزة الآيباد، إلى جانب التحديثات الجديدة لبرمجيات الشركة، ولقد كانت مبيعات شركة ابل لأجهزة الآيباد خلال 10 سنوات الماضية أحد الإعلانات التي كُشِف عنها اليوم خلال الحدث.

ولقد أكد Tim Cook الرئيس التنفيذي لشركة ابل على أن الشركة إستطاعت أن تحقق مبيعات خلال 10 سنوات تتخطى 500 مليون وحدة من أجهزة الآيباد.

Advertisements

وتعد هذه المرة الأولى التي تعود فيها ابل للإعلان عن الأرقام التي تم تسجيلها في مبيعات أجهزة الشركة، بعد أن أصدرت الشركة تصريحات خلال 2018 تؤكد من خلالها على أن ابل لن تكشف عن أرقام جديدة في مبيعات هواتف الأيفون، أو أجهزة الآيباد أو أيضاً أجهزة Mac.

يذكر أن ابل قدمت اليوم الجيل الثامن من أجهزة iPad بحجم شاشة 10.2 إنش ومعالج A12، كما قدمت الشركة جهاز iPad Air الجديد بمعالج A14 Bionic وتصميم يحاكي iPad Pro.

المصدر

اعلان





