كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل بشكل رسمي اليوم على أرقام مبيعات أجهزة الآيباد خلال العقد الماضي، حيث إستطاعت الشركة أن تسجل مبيعات أكثر من 500 مليون وحدة حتى الآن.
عقدت شركة ابل مؤتمرها اليوم للإعلان عن الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية وأجهزة الآيباد، إلى جانب التحديثات الجديدة لبرمجيات الشركة، ولقد كانت مبيعات شركة ابل لأجهزة الآيباد خلال 10 سنوات الماضية أحد الإعلانات التي كُشِف عنها اليوم خلال الحدث.
ولقد أكد Tim Cook الرئيس التنفيذي لشركة ابل على أن الشركة إستطاعت أن تحقق مبيعات خلال 10 سنوات تتخطى 500 مليون وحدة من أجهزة الآيباد.
وتعد هذه المرة الأولى التي تعود فيها ابل للإعلان عن الأرقام التي تم تسجيلها في مبيعات أجهزة الشركة، بعد أن أصدرت الشركة تصريحات خلال 2018 تؤكد من خلالها على أن ابل لن تكشف عن أرقام جديدة في مبيعات هواتف الأيفون، أو أجهزة الآيباد أو أيضاً أجهزة Mac.
يذكر أن ابل قدمت اليوم الجيل الثامن من أجهزة iPad بحجم شاشة 10.2 إنش ومعالج A12، كما قدمت الشركة جهاز iPad Air الجديد بمعالج A14 Bionic وتصميم يحاكي iPad Pro.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ابل تكشف عن مبيعات أجهزة الآيباد التي تتخطى 500 مليون وحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.