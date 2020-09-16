تكنولوجيا: إيه الفرق بين iPad Air وFire HD 10 و Surface Go 2

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وجود الكثير من البالغين والأطفال الذين يعملون في المنزل، قدمت أبل اليوم أكثر من إعلانها عن الجيل الثامن من iPad وأحدث iPad Air، فهناك الكثير من التحسينات المرئية الرائعة على الأخير، مثل المزيد من الألوان وتصميم جديد أكبر على الشاشة بالكامل، لكن إدخال شريحة A14 وترقيات تقنية أخرى جدير بالملاحظة أيضًا، لذلك قمنا بوضع مواصفات iPad Air الجديدة مقابل منافستها ذات الحجم المماثل، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين عدد من الأاجهزة المنافسة كما يلى: iPad Air Amazon Fire HD 10 Microsoft Surface Go 2 السعر 599 دولار 150-190 دولار 400 دولار الأبعاد 247.6 x 178.5 x 6.1 ملم 262 mm x 159 mm x 9.8 245 mm x 175 mm x 8.3 mm الشاشة 10.9-بوصة Liquid Retin 11 بوصة Super AMOLED 10.5 بوصة PixelSense دقة الشاشة 2360×1640 1920×1200 1920×1280 البروسيسور A14 Bionic Mediatek MT8183 Advertisements Intel Pentium Gold الذاكرة الداخلية 64 / 256 GB 32 / 64 GB eMMC: 64 GB, SSD: 128 GB الكاميرا الخلفية 12 MP 2 MP 8 MP الكاميرا الأمامية 7 MP 2 MP 5 MP البطارية 28.6 WHr (10 hours) 6,300 mAh (12 hours) 26.8 WHr (10 hours) نظام التشغيل iPadOS 14 Fire OS 7.3 (Android 9) Windows 10 Home

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