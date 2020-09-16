علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق بين iPad Air وFire HD 10 و Surface Go 2

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين iPad Air وFire HD 10 و Surface Go 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وجود الكثير من البالغين والأطفال الذين يعملون في المنزل، قدمت أبل اليوم أكثر من إعلانها عن الجيل الثامن من iPad وأحدث iPad Air، فهناك الكثير من التحسينات المرئية الرائعة على الأخير، مثل المزيد من الألوان وتصميم جديد أكبر على الشاشة بالكامل، لكن إدخال شريحة A14 وترقيات تقنية أخرى جدير بالملاحظة أيضًا، لذلك قمنا بوضع مواصفات iPad Air الجديدة مقابل منافستها ذات الحجم المماثل، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين عدد من الأاجهزة المنافسة كما يلى:

 

iPad Air

Amazon Fire HD 10

Microsoft Surface Go 2

السعر

599 دولار

150-190 دولار

400 دولار

الأبعاد

247.6 x 178.5 x 6.1 ملم

262 mm x 159 mm x 9.8

245 mm x 175 mm x 8.3 mm

الشاشة

10.9-بوصة

Liquid Retin

11 بوصة

Super AMOLED

10.5 بوصة

PixelSense 

دقة الشاشة

2360×1640

1920×1200

1920×1280

البروسيسور

A14 Bionic

Mediatek MT8183

Advertisements

Intel Pentium Gold

 

الذاكرة الداخلية

64 / 256 GB

32 / 64 GB

eMMC: 64 GB, SSD: 128 GB

الكاميرا الخلفية

12 MP

2 MP

8 MP

الكاميرا الأمامية

7 MP

2 MP

5 MP

البطارية

28.6 WHr (10 hours)

6,300 mAh (12 hours)

26.8 WHr (10 hours)

نظام التشغيل

iPadOS 14

Fire OS 7.3 (Android 9)

Windows 10 Home

 

   

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إيه الفرق بين iPad Air وFire HD 10 و Surface Go 2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا