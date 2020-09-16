شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمليات بحث جوجل تنبئ بتفشى فيروس كورونا قبل أسابيع من انتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن عمليات البحث على Google عن أعراض مثل الإسهال وآلام البطن يمكن أن تكون بمثابة تحذير مبكر لتفشي فيروس كورونا، حيث اكتشف الأكاديميون ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد حوالي ثلاثة إلى أربعة أسابيع من ارتفاع عمليات البحث عبر الإنترنت عن الأعراض.

وحسب ما ذكرته ديلى ميل، تضاعفت عمليات البحث عن "الإسهال" تقريبًا قبل ثلاثة أسابيع من ارتفاع حالات الإصابة بـ Covid-19 في نيويورك، و NHS لا تعترف حاليا الإسهال بأنها علامة المنذرة من Covid-19، وهو ما يناقض زملاءهم في الولايات المتحدة، إذ تعتبر أن أعراض الفيروس هي الحمى والسعال الجديد وفقدان حاسة الشم والرائحة، مما يعني أن آلاف البريطانيين الذين لا يعانون من هذه الآثار قد يفشلون في عزل أنفسهم واختبارهم خلال المراحل المبكرة من الإصابة.

ودعا العلماء بالفعل إلى إضافة الإسهال إلى قائمة أعراض الأطفال في بريطانيا، بعد أن ارتفعت قدرتهم على اكتشاف المرض لدى الصغار من 76 إلى 97 في المئة عندما تم إدراجه في قائمة الأعراض.

وقال باحثون إن القدرة على اكتشاف الأطفال المصابين بفيروس كورونا ارتفعت من 76 في المئة إلى 97 في المئة عندما أُدرجت آلام المعدة والأمعاء ضمن أعراض NHS الرسمية.

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ومن أعراض الإصابة بفيروس كورونا"حرارة عالية، سعال مستمر جديد، فقدان حاسة التذوق أو الشم"، كما تم تحديد ما يصل إلى 16 من الأعراض الأخرى لفيروس كورونا، على الرغم من عدم إدراجها بعد من قبل NHS.

قام مركز السيطرة على الأمراض (CDC) في الولايات المتحدة بتحديث قائمته مرة أخرى في مايو لتشمل هذه الأعراض"ضيق التنفس أو صعوبة التنفس، إعياء، آلام في العضلات أو الجسم، صداع الراس، إلتهاب الحلق، احتقان أو سيلان الأنف، الغثيان أو القيء، إسهال".

يقول تطبيق Covid الخاص بالأعراض في المملكة المتحدة إن لديه العديد من العلامات التحذيرية الأخرى للمرض، من خلال مطالبة أكثر من 3.9 مليون شخص بالإبلاغ يوميًا عن شعورهم.

وعندما يشعرون بتوعك يطلب منهم الإبلاغ عن الأعراض أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا يخبرون التطبيق، مما يسمح له بالكشف عن علامات المرض الأقل شهرة، ويضيف ما يلي"الطفح الجلدي، قشعريرة،هذيان، وجع بطن، ألم صدر،صوت أجش،وجع العين،الدوخة".

استخدمت الدراسة، التي أجراها مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، Google Trends لمراقبة الاستعلامات الرقمية عن "الإسهال" و "فقدان الشهية" و "فقدان حاسة الشم" في 15 ولاية بين 20 يناير و 20 أبريل، وكشفت عن وجود علاقة بين عمليات البحث عن هذه المصطلحات وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد شهر تقريبًا.

وقال الدكتور كايل ستالر، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ماساتشوستس العام ، في الدراسة: "يبدو أن أعراض الجهاز الهضمي هي نذير لعدوى Covid-19 ، وقد تكون Google Trends أداة قيمة للتنبؤ بالنقاط الساخنة الجغرافية لـ Covid-19 والأمراض الوبائية الأخرى التي لها مظاهر معدية معوية".