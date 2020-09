آبل تكشف النقاب أخيرًا عن خدمة Apple One، وتُكلف 14.95 دولار في الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة ترددت شائعات مفادها أن شركة آبل تعتزم إطلاق خدمة إشتراك جديدة تضم عددًا من خدماتها في حزمة واحدة تُدعى Apple One. الآن، إتضح أن تلك الشائعات كانت صحيحة، فقد تم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل شركة آبل في حدث Apple Times Flies الذي عقدته للتو.

من خلال هذه الخدمة الجديدة، تعمل آبل أساسًا على دمج جميع الخدمات المدفوعة الخاصة بها في خدمة واحدة. وتجدر الإشارة إلى أن Apple One تحتوي على ثلاث خطط، وسيتم إطلاقها ” هذا الخريف “.

تتضمن خطة Apple One Individual كل من Apple Music و +Apple TV و Apple Arcade و 50GB من المساحة التخزينية السحابية على iCloud، وهذه الخطة تُكلف 14.95 دولار أمريكي في الشهر. أما بالنسبة لخطة Apple One Family، فهي تشمل Apple Music و +Apple TV و Apple Arcade و200GB من الذاكرة التخزينية السحابية على iCloud، وهي تُكلف 19.95 دولار أمريكي في الشهر، ولكن يمكن مشاركتها مع ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة.

أخيرًا، تتضمن خطة Apple One Premier كل من Apple Music و +Apple TV و Apple Arcade و +Apple News و +Apple Fitness و2 تيرابايت من الذاكرة التخزينية على iCloud مقابل 29.95 دولار أمريكي في الشهر، ويمكن مشاركة هذه الخطة أيضًا مع ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة.

ستكون خطة Apple One Premier متاحة في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة فقط. سيتم إطلاق Apple One Individual و Apple One Family في أكثر من 100 دولة ومنطقة.

مع Apple One، ستحصل على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا لأي خدمات لا تملكها بالفعل. وإذا دفعت مقابل إشتراكك في Apple One بإستخدام بطاقة Apple Card الخاصة بك، فسوف تستعيد 3 في المئة من المبلغ المدفوع.