آبل ستقوم بإطلاق تحديثات iOS 14 و iPadOS 14 و WatchOS 7 و TvOS 14 يوم غد

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة آبل بإصدار تحديث iOS 14 لـ iPhone 6S والطرازات الأعلى إبتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق لـ 16 سبتمبر. إلى جانب ذلك، ستقوم شركة آبل الإصدارات التالية من أنظمة التشغيل الأخرى التابعة لها.

تحديث iOS 14 الجديد يجلب معه قائمة كبيرة من التحسينات، أهمها إضافات ( Widgets ) الشاشة الرئيسية الجديدة، وميزة App Library. وتشمل التحسينات الأخرى تغيير واجهة المساعد الرقمي Siri، وواجهة المكالمات الواردة، فضلا عن إضافة الدعم لوضع صورة في صورة، والذي يتيح لك مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء القيام بأشياء أخرى. عمومًا، يمكنكم معرفة المزيد حول نظام iOS 14 الجديد في هذه المقالة المفصلة هنا.

قامت شركة آبل بإصدار النسخة التجريبية من iOS 14 Golden Master بعد إختتام حدث Apple Times Flies، ولكن أولئك المنخرطين في البرنامج التجريبي للشركة لن يقضوا وقتًا طويلاً معها. وبغض النظر عن iOS 14، فسوف تقوم شركة آبل كذلك بإطلاق الإصدارات الرسمية والنهائية من iPadOS 14 و WatchOS 7 و TvOS 14.