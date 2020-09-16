شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك التحكم فى استهلاك باقة الإنترنت على هاتفك الأندرويد × 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تتجاوز الحد الشهرى الخاص بباقة هاتفك الأندرويد، دون معرفة السبب أو التطبيقات التى تستنزف بياناتك، فهناك عدد من الأدوات بنظام أندرويد التى تتيح لك تقييد استخدام الباقة والتحكم فى استهلاكك، والتى تمنعك من استخدام أى بيانات بعد تجاوز الحد المسموح به والتى يمكن الوصول إليها وتفعيلها بكل سهولة، كما يلي:

1. انتقل إلى قائمة إعدادات Android.

2. اضغط على "استخدام البيانات".



استهلاك البيانات

3. حدد التواريخ بجوار "دورة استخدام البيانات" ودورة التغيير.

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دورة استخدام البيانات

4. قم بتغيير تاريخ الدورة بحيث يتطابق مع تاريخ بدء باقتك الشهرية، يمكن العثور على هذا إما فى فاتورة الهاتف الشهرية أو عبر قسم "حسابي" الخاص بمشغل شبكة الجوال.



تغيير تاريخ الدورة

5. حدد مربع "تعيين حد بيانات الهاتف" (أو الحد من استخدام بيانات الجوال فى بعض الهواتف) إذا كنت تريد أن يمنعك الهاتف من استخدام أى بيانات بعد تجاوز الحد المسموح به، بمجرد تمكين هذا الخيار، سيظهر شريط أحمر على الرسم البياني.



الشريط الأحمر

6. اضغط على الشريط الأحمر واضغط على السهمين لأعلى ولأسفل لتعيين مقياس الحد ليتناسب مع خطة البيانات الخاصة بك، بمجرد أن تصل إلى هذا المستوى، سيقوم هاتفك بإيقاف تشغيل الاتصال بالباقة وستكون مقيدًا بشبكة WiFi ما لم تقم بإعادة تمكين الباقة.