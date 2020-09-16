شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غضب بين محبى أبل بعد عدم الكشف عن iPhone 12 بمؤتمر الشركة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محبى أبل عن غضبهم بعد عدم الكشف عن iPhone 12 فى حدث الشركة اليوم، الذى حمل اسم Time Flies هذا المساء، إذ أشارت الشائعات قبل الحدث إلى أن أبل قد تعلن عن ما يصل إلى أربعة أجهزة iPhone جديدة، ومن المتوقع أن يطلق عليها iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Max و iPhone 12 Max Pro، ولكن رغم الإعلان عن العديد من الأجهزة الجديدة الأخرى، لم تكشف عن أبل أى هواتف ذكية خلال حدث الإطلاق.

وكانت شركة أبل قد أكدت سابقًا أن هواتف أيفون لهذا العام ستطرح للبيع فى وقت متأخر عن الإصدارات السابقة، بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن توقع الكثيرون الإعلان عن الهواتف اليوم وتأخير طرحها فى الأسواق حتى أكتوبر، لذا أصيب عشاق الأيفون بالإحباط بعد تأجيل أبل طرحها هاتفها الجديد.

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توجه العديد من محبى أبل المحبطين إلى تويتر لمناقشة الأمر، إذ كتب أحد المستخدمين: "أين iPhone 12؟ أنا ضائع"، وأضاف آخر: " أين iPhone 12؟ لقد قررتم عدم طرحه فى المرة الوحيدة التى أشاهد بها حدث البث الخاص بكم".

بينما لم يتم الإعلان عن iPhone 12 اليوم، كشفت أبل عن العديد من المنتجات الجديدة الأخرى، إذ تم الإعلان عن أبل Watch 6 جنبًا إلى جنب مع ساعة ذكية جديدة بميزانية محدودة تسمى أبل Watch SE.وفى الوقت نفسه، تم الإعلان عن جهازى iPad جديدين - الجيل الثامن iPad و iPad Air الجديد.