شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق خدمة افتراضية للياقة البدنية وحزم اشتراكات مستهدفة العاملين من المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أبل خدمة افتراضية جديدة للياقة البدنية وحزم لجميع اشتراكاتها باسم "أبل وان"، لتركز الشركة بدرجة أكبر على الخدمات التي أصبحت العمود الفقري لإستراتيجيتها للنمو وتتوجه إلى العملاء العاملين من المنازل خلال جائحة كوفيد-19.

عرضت الشركة أيضا للمرة الأولى ساعتها الجديدة "أبل ووتش" من الجيل السادس والتي تقيس مستوى الأكسجين في الدم وستباع مقابل 399 دولارا، وطرازا أقل تكلفة باسم "أبل ووتش إس.إي" بسعر 279 دولارا.

وستبلغ تكلفة حزمة أبل وان 15 دولارا في الشهر للخطة الفردية و20 دولارا للخطة العائلية وستشملان التلفزيون والموسيقى والألعاب. وتتيح أبل أيضا حزمة بثلاثين دولارا في الشهر تتضمن فوق ذلك الأخبار وخدمة اللياقة البدنية ومساحة تخزين أكبر.

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وقالت أبل إنه يمكن طلب شراء الساعتين الجديدتين من اليوم الثلاثاء وإنهما ستتاحان من يوم الجمعة. طرحت الشركة أيضا خدمة "أبل فيتنس+"، التي تعمل على ساعاتها، وستتيح تمارين لياقة بدنية افتراضية مقابل عشرة دولارات شهريا أو 80 دولارا للسنة الواحدة وتتاح قبل نهاية السنة.

أوضحت أبل أن جميع تمارين اللياقة ستكون مصممة بحيث يمكن ممارساتها دون أي معدات أو بأقل قدر من التجهيزات.

ومن المتوقع الإعلان عن الطراز الجديد لهاتف آيفون - أعلى منتجات الشركة مبيعا - الشهر القادم بعد أن قال المسؤولون التنفيذيون إن الإطلاق سيتأخر عدة أسابيع بسبب تعطيلات تتعلق بالجائحة.

ارتفعت أسهم أبل بقوة هذا العام في الوقت الذي أصاب فيه فيروس كورونا الاقتصادات في أنحاء العام بالشلل، حيث استفادت الشركة من طفرة في مبيعات الأجهزة المستخدمة للعمل من المنزل.