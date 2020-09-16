شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميا عن Apple One بخصم يبدأ من 14.95 دولار شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل اليوم عن خدمة الاشتراك المسماة "Apple One" والتى ستوفر للعملاء بالاشتراك في جميع خدمات أبل الرقمية معًا، فهي عبارة عن نظام اشتراك شهري في خدمات أبل المختلفة، والذى يعتبر أقل مما لو تم الاشتراك في الخدمات بشكل فردي.

وتسعى أبل من خلال هذه الخدمة لتشجيع العملاء على الاشتراك فى خدمات أبل المتعددة، مما يولد المزيد من الإيرادات.

ولدى شركة أبل هدف مالى يتمثل بتجاوز حاجز 600 مليون مشترك في خدمات الاشتراك بحلول نهاية عام 2020، وقالت الشركة: إنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف، وإن حزمة خدماتها ستزيد من التبني، وستكون هناك مستويات مختلفة.

Advertisements

ولعل أرخص فئة اشتراك في Apple One ستكلف 14.95 دولارًا شهريًا للأفراد ، وتقدم Apple Music و Apple TV + و Apple Arcade و 50 جيجابايت من مساحة تخزين iCloud، وستكون نفس الخطة متاحة للعائلات مقابل 19.95 دولارًا ، مع تخزين 200 جيجابايت، وتشمل خطة Premier Apple One الراقية أيضًا Apple News + و Apple Fitness + المعلن عنه حديثًا أيضًا ، و 2 تيرابايت من iCloud.

وتقول شركة Apple إنه يمكن للأفراد توفير 6 دولارات شهريًا ، بينما توفر العائلات 8 دولارات شهريًا/ علاوة على ذلك ، فإن خطة Premier أرخص بـ 25 دولارًا من شراء جميع خدمات Apple بشكل فردي، وستقدم Apple نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا للمشتركين الجدد لتجربة الحزمة، زويمكن لمستخدمي Apple Card توفير 3٪ إضافية على كل دفعة.

وستتوفر خطة Apple One Premier في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، نظرًا لمدى الوصول الجغرافي الأصغر لـ Apple News +.