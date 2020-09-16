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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن جهاز iPad Air بشاشة من الحافة إلى الحافة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أبل النقاب رسمياً عن أحدث أجهزة iPad Air لديها ، مما يوفر تصميمًا جديدًا بالكامل مع شاشة من الحافة إلى الحافة، ويتميز iPad Air الجديد بشاشة Liquid Retina مقاس 10.9 بوصة مع ألوان P3 العريضة، True Tone ، وطلاء مصفح، فيما يقع Touch ID في زر الطاقة.
ويتميز iPad Air الجديد أيضًا "بقفزة هائلة في الأداء" بفضل أحدث معالج A14 Bionic، وتقول شركة أبل: "أول منتج في الصناعة يستخدم تقنية 5 نانومتر غير المسبوقة"، وحدة المعالجة المركزية أسرع بنسبة 40٪، وتحسن أداء وحدة معالجة الجرافيكس بنسبة 30٪ ، كما تحسن أداء التعلم الآلي أيضًا بفضل المحرك العصبي الجديد.
ويتميز iPad Air الجديد بتصميم يشبه iPad Pro مع شاشة مقاس 10.9 بوصة بدقة 2360 × 1640 مع تصفيح كامل وسلسلة ألوان كبيرة P3 و True Tone وطلاء مضاد للانعكاس. كما أنه يتميز بدعم USB-C.
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