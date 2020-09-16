تكنولوجيا: أبل تطلق غدا iOS 14 وiPadOS 14 "اعرف أبرز مميزاتهم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل اليوم أنها ستطلق نظام التشغيل iOS 14 للجمهور غدا 16 سبتمبر، حيث يتضمن iOS 14 مجموعة متنوعة من الميزات والتغييرات الجديدة، مثل أدوات الشاشة الرئيسية ، ومكتبة التطبيقات ، وغير ذلك الكثير. ويعد iOS 14 تحديثًا مهمًا لمستخدمي أيفون، حيث يوفر الدعم الذي طال انتظاره لأدوات الشاشة الرئيسية، فضلاً عن ميزة مكتبة التطبيقات الجديدة لتنظيم التطبيقات التي لا تريد الاحتفاظ بها على شاشتك الرئيسية، ويوفر iOS 14 أيضًا واجهات مضغوطة جديدة لـ Siri والمكالمات الهاتفية الواردة ، بالإضافة إلى ميزات صورة داخل صورة لتشغيل الفيديو. فيما يلي بعض الميزات الأخرى لنظام iOS 14: - المحادثات المثبتة في تطبيق الرسائل. - التذكيرات في تطبيق الرسائل. - الردود المضمنة لـ iMessage. - تغيير تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي وتطبيق مستعرض الويب. - البحث عن الرموز التعبيرية. - اتجاهات ركوب الدراجات في خرائط Apple. - دعم خرائط Apple لتوجيه EV. Advertisements - تطبيق ترجمة جديد تمامًا. - تحسينات HomeKit: التعرف على الوجه، مناطق النشاط، الإضاءة التكيفية. - خلفيات CarPlay. - أنواع تطبيقات CarPlay الجديدة: وقوف السيارات ، وشحن المركبات الكهربائية ، وطلب الطعام بسرعة. - الصوت المكاني لـ AirPods Pro. - التبديل التلقائي لأجهزة AirPods و AirPods Pro. - App Clips للوصول السريع إلى ميزات التطبيق دون تنزيل التطبيق الكامل. - ميزات الخصوصية الجديدة. - مشاركة الموقع التقريبي.

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