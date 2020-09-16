شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن الجيل الثامن من أجهزة أيباد بسعر 329 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل اليوم عن جهاز iPad من الجيل الثامن، والذي يتميز بشريحة A12 مقارنة بمعالج A10 من الجيل السابق، فيما يعد تصميم iPad الجديد هو إلى حد كبير نفس التصميم السابق، فيما يعني الانتقال من A10 إلى A12 أن أرخص جهاز iPad من أبل سيضم المحرك العصبي Neural Engine لأول مرة.

وتقول شركة آبل إن شريحة A12 تقدم أكثر من ضعف أداء الكمبيوتر المحمول الأكثر مبيعًا الذي يعمل بنظام Windows ، وأسرع 6 مرات من جهاز أندرويد اللوحي الأكثر مبيعًا وأسرع 6 مرات من جهاز Chromebook الأكثر مبيعًا، فيما يحتفظ iPad من الجيل الثامن بنفس سعر الجيل السابع: هذا هو 329 دولارًا للبيع العام و 299 دولارًا للنسخة التعليمية.

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وسيعمل iPad الجديد أيضًا على iPadOS 14 ، وسيقدم الميزات الجديدة التي عرضتها أبل لتحديث البرنامج القادم ، بما في ذلك ميزات Apple Pencil الجديدة مثل إدخال النص المكتوب بخط اليد، وقد أعلنت شركة Apple سابقًا عن جهاز iPad من الجيل السابع في الخريف الماضي ، لتوسيع شاشة مقاس 9.7 بوصة التي كانت عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الشركة لسنوات إلى لوحة أكبر مقاس 10.2 بوصة.

فيما يعد تحديث هذا العام أقل إثارة من ذلك، على الرغم من أن قوة المعالجة الإضافية تبدو وكأنها إضافة مرحب بها، ومن المنتظر أن تبدأ الطلبات المسبقة لجهاز iPad الجديد من الجيل الثامن اليوم قبل إصداره يوم الجمعة.