حرصاً على التباعد الاجتماعي… روبوت يخدم الزبائن في مطعم بكوريا الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 26 دقيقة

للحد من الاختلاط بين البشر ولضمان التباعد الاجتماعي، يتولى روبوت على شكل عربة ويعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تقديم الطعام للزبائن في مطعم في مدينة سيول في كوريا الجنوبية… فبعد فترة وجيزة من تسجيل الزبائن طلباتهم عبر شاشة تعمل باللمس على الطاولة يأتي الروبوت، الذي يبلغ طوله 1.25 متر وطورته شركة كيه.تي كورب الكورية الجنوبية للاتصالات، بالطعام المطلوب ويستخدم تكنولوجيا بصرية لتحديد المواقع ورسم الخرائط لتجاوز العقبات والتحرك وسط الزبائن.

وقال رئيس فريق منصة الذكاء الاصطناعي في الشركة لي يونغ-جين لـ”رويترز” إن الروبوت يمكنه توصيل الطعام لنحو أربع طاولات في الوقت نفسه. والروبوت مزود بأكثر من صينية لحمل مأكولات يصل وزنها إلى 30 كيلوغراما وشاشة (إل.سي.دي) ومكبر للصوت للتواصل باللغتين الكورية والإنكليزية. وأوضح لي يانغ-هو، وهو أحد المديرين في مطعم (ماد فور جارليك) الذي شهد تجربة الروبوت، “قال الزبائن إن خدمة الروبوت لهم كانت فريدة ومثيرة وإنهم كانوا بمأمن من فيروس كورونا”. وسمحت مدينة سيول للمطاعم والمقاهي بفتح أبوابها بعد التاسعة مساء اعتبارا من الاثنين الماضي، لكن يتعين عليها ترك مترين بين كل طاولة والأخرى وتسجيل أسماء الزبائن ووسائل الاتصال بهم.

وسجل المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الاثنين الماضي ليصل إجمالي الإصابات إلى 22391 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 367 حالة. وقالت شركة كيه.تي إنها تهدف إلى توريد المزيد من الروبوتات للمطاعم هذه السنة، وستكشف في مطلع السنة المقبلة عن نموذج جديد للروبوت مزود بخاصية التعرف على الصوت.