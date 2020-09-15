هذا موعد إطلاق غوغل لـ “بيكسل 5”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 48 دقيقة

في الثلاثين من أيلول الجاري ستطلق شركة “غوغل” أجهزتها الجديدة، وعلى رأسها “بيكسل 5″، وذلك من خلال مؤتمر عبر الإنترنت، وفقاً لموقع “جي إس إم أرينا”.

ومن المتوقع أن تعلن “غوغل” عن هاتف “بيكسل 5” إضافة إلى “بيكسل 4a” بتكنولوجيا 5G، مع إمكانية تغيير أسماء الأجهزة التي سوف يعلن عنها.

ويُعتبر مؤتمر غوغل هو التوقيت المثالي للإعلان عن “دونغل أندرويد تي في” الذي تم تسريبه منذ فترة طويلة والذي يحمل اسم “Sabrina”، إضافة إلى سماعات “نيست” الذكية.

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ومن غير المتوقع أن تستخدم غوغل في هواتفها الجديدة معالج “سنابدراغون 865 SoC” ولكن الشائع هو الاعتماد على عائلة “765” الأقل كُلفة، كما ستختفي وظيفة “رادار سولي” من هاتف “بيكسل 4”.

ومن ناحية التصميم فمن المتوقع أن يتشابه الهاتفان قليلاً، مع زيادة في مواصفات “بيكسل 5” والذي قد يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيغابايت، وشاشة بتردد 90 هيرتز، وكاميرا خلفية فائقة الدقة.

وسيكون هاتف “بيكسل 5” عبارة عن نسخة أكبر من هاتف “4a” بمعالج “سنابدراغون 765G” لتمكين الاتصال بشبكات الجيل الخامس، ولكنه قد يحتوى على كاميرا خلفية إضافية.