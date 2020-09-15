خدمة اللياقة البدنية من آبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

خدمة اشتراكات جديدة اعلنت عنها شركة ابل تسمح للمستخدمين بالحصول على دروس اللياقة الافتراضية باسم (فيتنس بلس) Fitness Plus تعتمد على ساعتها الذكية Apple Watch.

قالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن خدمة Fitness Plus تتوفر على مختلف أجهزتها، ويشمل ذلك: آيفون، وآيباد، و(آبل تي في) Apple TV. ويمكن الوصول إلى الخدمة مقابل 9.99 دولارات أمريكية شهريًا، أو 79.99 دولارًا سنويًا. ويمكن للمستخدم الحصول على ثلاثة أشهر مجانية عند شراء ساعة Apple Watch جديدة.

وتأتي خدمة Fitness Plus أيضًا بوصفها جزءًا من خدمة الاشتراك الجديدة أيضًا (آبل ون) Apple One التي أُعلن عنها اليوم أيضًا، وتقول آبل: إن الخدمة سوف تتوفر قبل نهاية العام الحالي.

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وتقول آبل: إن العديد من التمارين تتطلب مجموعة من الدمبل (الأثقال) فقط، أو لا تتطلب أي معدات على الإطلاق، مما يمنح المستخدم المرونة للقيام بها في أي مكان يناسبه. وهناك 10 أنواع مختلفة من التمارين المتاحة، ويشمل ذلك تمارين القوة، والتجديف، وهناك برنامج مدمج للمبتدئين تمامًا. ويمكن للمستخدم تحديد التدريبات بناءً على مدتها، وتقول آبل: إنها تخطط لإضافة تمارين جديدة كل أسبوع.

وأثناء التمرين، تقول آبل: إنه يمكن للمستخدم رؤية إحصاءاته، مثل: معدل ضربات القلب، أو السعرات الحرارية المحروقة على الشاشة. وتَعِد الشركة أيضًا بتقديم اقتراحات ذكية بشأن التدريبات التي تجب تجربتها، مع إضافة تمارين جديدة كل أسبوع، وتتكامل الخدمة بأكملها مع Apple Music. وفي نهاية كل تمرين سيحصل المستخدم على ملخص لجميع بياناته.

يُشار إلى أنه لطالما ضمّنت آبل ميزات اللياقة البدنية، مثل: تتبع التمارين في ساعتها الذكية Apple Watch، التي يمكن أن تعرض للمستخدم مجموعة متنوعة من المقاييس عن الأنشطة، مثل: الجري، أو ركوب الدراجات، أو السباحة، أو التجديف.