آبل تعلن عن خدمة الاشتراكات الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2020 9:59 مساءً

منذ اليوم سيصبح بامكان مستخدمي شركة آبل الاشتراك في خدمتها الجديدة (آبل ون) والتي تسمح لهم بالاشتراك بخدماتها المختلفة باشتراك واحد.

وتجمع خدمة Apple One بين كل من (آبل ميوزيك) Apple Music، و(آبل تي في بلس) Apple TV Plus، و(آبل آركيد) Apple Arcade، و(آبل نيوز بلس) Apple News Plus، وخدمة التخزين (آيكلاود) iCloud. وتمنح آبل العملاء خيارات مختلفة للجمع بين خدماتها المختلفة في حزم Apple One.

وتأتي خدمة Apple One في ثلاثة حزم، وهي: (الفردية) Individual، و(العائلية) Family، و(الممتازة) Premier. وتعطي باقة Individual المشتركين إمكانية الاشتراك بكل من Apple Music، و Apple TV Plus، و Apple Arcade، ومساحة 50 جيجابايت من خدمة iCloud مقابل 14.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

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وتشمل باقة Family الخدمات السابقة ذاتها، ولكن بالإضافة إلى 200 جيجابايت من خدمة iCloud مقابل 19.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا. أما باقة Premier فهي توفر الخدمات ذاتها، ومساحة 2 تيرابايت من خدمة iCloud، بالإضافة إلى خدمة Apple News Plus، وخدمة اللياقة البدنية الجديدة Apple Fitness Plus مقابل 29.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

يُشار إلى أن Fitness Plus هي خدمة اشتراك جديدة ستُطلق قبل نهاية العام، وتتضمن دروسًا افتراضية لتدريبات لليوجا، وركوب الدراجات، والجري، وتمارين القوة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من التدريبات. وهي ستتوفر مقابل 9.99 دولارات شهريًا بحد ذاتها.

وتعمل الباقة الفردية Individual على توفير أكثر من 6 دولارات شهريًا بناءً على السعر الشهري القياسي للتطبيقات، وذلك بحسب شركة آبل، في حين تعمل الباقة العائلية Family على توفير 8 دولارات شهريًا. وتعمل الباقة الممتازة Premier على توفير أكثر من 25 دولارًا شهريًا.

يُذكر أنه مشتريات Apple One تأتي مع إصدارات تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا لتطبيقات لا يمتلكها المستخدمون بالفعل، ثم ستُفرض رسوم على العملاء مرة واحدة شهريًا مقابل جميع الخدمات المضمنة في باقتهم، ويمكنهم تغيير أو إلغاء الخطة التي يستخدمونها في أي وقت. ويمكن للعملاء الذين يختارون الباقة العائلية، أو الباقة الممتازة إضافة ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة. وستتوفر Apple One ابتداءً من هذا الخريف في أكثر من 100 دولة ومنطقة.