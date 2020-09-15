مايكروسوفت تضع مركز بيانات تحت الماء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

وضعت شركة مايكروسوفت سنة 2018 مركز بيانات كامل في قاع البحر الأسكتلندي، حيث وصل عدد الخوادم إلى 864 خادماً و 27.6 بيتابايت من التخزين تحت عمق 117 قدماً في المحيط.

اليوم، وبعد عامين من هذه التجربة، وكشفت الشركة عن نتائج هذه الخطوة قائلة إن فكرة مركز البيانات تحت الماء هي في الواقع فكرة جيدة جداً.

ظاهرياً، قد يبدو وضع مركز بيانات كامل في قاع المحيط أمراً غريباً، لكن ووفقاً لما ذكره موقع “ذا فيرج” فإن فريق Project Natick التابع لشركة مايكروسوفت افترض أن وضع مركز البيانات سينتج عنه مراكز بيانات أكثر موثوقية وكفاءة في استخدام الطاقة.

وتواجه مراكز البيانات على سطح الأرض مشكلات مثل التآكل من الأكسجين والرطوبة والتحكم في التحولات في درجات الحرارة، ولكن في بيئة ضيقة للماء مع تحكم محكم في درجة الحرارة، تظهر مشكلات أقل بكثير.

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ولعل الفكرة هي أن هذه الأنواع من الخوادم يمكن نشرها بسهولة بأحجام كبيرة وصغيرة بالقرب من سواحل المناطق التي تحتاج إليها، ما يوفر وصولاً محلياً أفضل إلى الموارد المستندة إلى مجموعة النظراء في أماكن أكثر.

وتقول مايكروسوفت إن مركز البيانات تحت الماء كان لديه فقط ثِمن معدّل فشل مركز البيانات الأرضي، ويعدّ معدل الفشل المنخفض هذا أمراً مهماً، نظراً لأنه من الصعب جداً خدمة خادم معطل عندما يكون في حاوية محكمة الإغلاق في قاع المحيط.

وكانت الشركة تستكشف فكرة الخوادم المغمورة لبعض الوقت بالفعل، ففي العام 2015، غُمر مركز بيانات قبالة سواحل كاليفورنيا لعدة أشهر كدليل على المفهوم لمعرفة ما إذا كانت أجهزة الكمبيوتر ستنجو من الرحلة.

واستمرت هذه الجولة من التجارب لفترة أطول بكثير، بهدف إثبات أن الشركة يمكنها إنجاز هذه المهمة على نطاق عملي يمكن تصنيعها وإنتاجها للاستخدام في العالم الحقيقي.