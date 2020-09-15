تكنولوجيا: خدمة Apple One تجمع Arcade و Music وTV+ و iCloud في حزمة واحدة مقابل 15 دولار شهريًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رسميًا، أعلنت شركة أبل اليوم عن حزمة اشتراك Apple One والتي تجمع بين عدة خدمات بما في ذلك Apple Arcade و Apple Music و Apple TV+ و iCloud (بمساحة 50 جيجابايت) في حزمة واحدة مقابل 14.95 دولار شهريًا.

جدير بالذكر أن هذا للاشتراك فردي، ولكن هناك اشتراك عائلي لما يصل إلى ستة أشخاص، والذي يبلغ سعره 19.95 دولار شهريًا، وهو يتضمن 200 جيجابايت من مساحة التخزين على iCloud.

سيصل المستخدمون الفرديون إلى كل خدمة بحساباتهم الخاصة وتفضيلاتهم الشخصية، وإذا كنت ترغب في إضافة اشتراك Fitness+ الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من أبل، فيمكنك القيام بذلك مقابل 29.95 دولار في الشهر. كما يتضمن المستوى الأعلى تكلفة أو Premier أيضًا خدمة Apple News+ و 2 تيرابايت من مساحة تخزين iCloud.

ستقدم Apple One فترات تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا لأي خدمات لا تستخدمها بالفعل، وتقول الشركة أنك لن ترى سوى فاتورة واحدة في الشهر، وبالطبع، هناك إمكانية الإلغاء بسهولة في أي وقت تريده.

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ستتوفر اشتراكات Apple One الفردية والعائلية هذا الخريف في أكثر من 100 دولة، ولكن سيكون اشتراك Premier متاح فقط في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (حيث تتوفر خدمة Apple News+).

ومن الجدير بالذكر انه إذا قمت بالدفع باستخدام Apple Card، فستكسب 3٪ استرداد نقدي.

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