تكنولوجيا: ابل تعلن عن الإصدار الجديد من أجهزة iPad Air برقاقة A14 Bionic وسعر 599 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل اليوم إصدارها الجديد من أجهزة iPad Air للعام 2020 بتصميم يحاكي جهاز iPad Pro، مع دعم Apple Pencil والذي يتوفر الشهر المقبل بسعر 599 دولار.

يتميز جهاز iPad Air الذي أعلن عنه اليوم من ابل بتصميم نحيف جداً في الحواف التي تحيط بالشاشة، كما يضم شاشة Liquid Retina بحجم 10.9 إنش، ودقة عرض 2360 في 1640 بيكسل، مع دعم من True Tone وطلاء مقاوم.

كما يأتي جهاز iPad Air بمستشعر البصمة Touch ID في زر التشغيل في الجزء العلوي من الجهاز، ويضم جهاز iPad Air رقاقة معالج A14 Bionic المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، و6 من الأنوية، والتي تضم 11.8 مليار من الترانزستور، حيث تؤكد ابل على أن المعالج الجديد سيقدم آداء أفضل بنسبة 40% عن الإصدار السابق من iPad Air، مع تحسينات في كرت الشاشة بفضل الأنوية الرباعية.

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وتؤكد ابل على أن رقاقة المعالج الجديدة تأتي بأفضل آداء قدم في رقاقات المعالج حتى الآن، حيث تدعم آداء فائق السرعة في التعلم الآلي والتي يمكن أن تقدم الدعم بشكل أفضل في التطبيقات المختلفة، حيث أكدت ابل على دعم مطوري التطبيقات للإستفادة من آداء الرقاقة الجديدة في التطبيقات.

أيضاً تنتقل ابل لإستخدام منفذ USB-C في إصدارها الجديد من أجهزة iPad Air، كما يدعم هذا الإصدار شاحن بقدرة 20W، ويأتي هذا الإصدار بكاميرة خلفية مميزة بدقة 12 ميجا بيكسل التي قدمت في جهاز iPad Pro، والتي تأتي بميزة دعم التثبيت البصري للفيديو.

كما يأتي iPad Air بكاميرة أمامية FaceTime HD بدقة 7 ميجا بيكسل، والتي تدعم نمط HDR ذكي، وتسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، أيضاً ينطلق iPad Air بميزة دعم قلم Apple Pencil الجديد الذي يأتي بسعر 129 دولار، ولوحة مفاتيح Magic الخارجية بسعر 299 دولار.

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