تكنولوجيا: أبل تُعلن عن الجيل الثامن من آيباد 10.2 بوصة بسعر 329 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أبل اليوم عن الجيل الثامن من جهاز آيباد القياسي إصدار 10.2 بوصة الخاص بها، إذ قامت بتحديثه بمعالج A12 السريع، مع الحفاظ على سعره الأساسي 329 دولار. وستتمكن الفئة التعليمية من الحصول عليه بسعر منخفض يبلغ 299 دولار.

تقدم شريحة A12 إمكانات معالجة “المحرك العصبي” من أبل إلى جهاز آيباد القياسي لأول مرة، مع مضاعفة أداء معالج الرسومات. وتقول أبل إن الإصدار الجديد سيظل مناسبًا للحافظات الحالية، بما في ذلك حافظة لوحة المفاتيح وتلك المصنوعة بواسطة Logitech. كما انه سيظل يدعم أيضًا الجيل الأول من Apple Pencil، تمامًا مثل الإصدار السابق.

سيعمل آيباد الجديد أيضًا بنظام تشغيل iPadOS 14 وسيقدم الميزات الجديدة التي عرضتها أبل لتحديث البرنامج القادم، بما في ذلك ميزات Apple Pencil الجديدة مثل إدخال النص المكتوب بخط اليد.

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ومع الأسف، يبدو أن أبل لا تزال ملتزمة بمنفذ Lightning الخاص بها على الإصدار الجديد، بدلاً من منفذ USB-C الذي تستخدمه حواسب أبل المحمولة وجهاز iPad Pro وجهاز iPad Air الذي تم الإعلان عنه للتو.

على أي حال، يتميز جهاز آيباد الجديد بزر الصفحة الرئيسية لمعرف اللمس القياسي، وهو أمر نادر على نحو متزايد في مجموعة منتجات أبل الحديثة.

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