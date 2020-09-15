تكنولوجيا: ساعة Apple Watch SE الذكية تكلف 279 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إلى جانب مجموعة Watch Series 6 والتي كنا على دراية بها، كشفت شركة أبل أيضًا عن إصدار جديد لساعتها الذكية بسعر معقول خلال حدثها اليوم.

ستأتي ساعة Apple Watch SE الذكية بسعر 279 دولارًا وهي تستهدف الفئة المتوسطة. وبالرغم من أنها لا تدعم معالج S6 السريع الجديد أو مستشعر الأكسجين في الدم، إلا أنها لا تزال تقدم معظم الميزات الأساسية.

سيكون هناك طرازات خلوية حتى تتمكن من ترك هاتفك في المنزل وتظل على اتصال بمن تريد، كما تحتوي Watch SE أيضًا على نفس مقياس الارتفاع والبوصلة ومقياس التسارع والجيروسكوب على غرار Watch Series 6 الجديدة، بالإضافة إلى استكشاف السقوط.

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وعلى الرغم من أنها لا تحتوي على معالج S6 الجديد، إلا أن مجموعة شرائح S5 الخاصة بها لا تزال جديدة إلى حد ما وستوفر أداءً مشابهًا لمجموعة Apple Watch 5. كما أنه من المرجح أن تفتقر SE إلى ميزة ECG التي ظهرت لأول مرة في مجموعة 5، ولكن لم تصرح أبل عن ذلك بنفسها.

ستأتي شاشة Watch SE بنفس حجم شاشة Series 6 أيضًا، وبسعر 279 دولارًا. وستحزم Watch SE العديد من الميزات الموجودة بمجموعة 6 التي تبلغ 399 دولارًا، مما يجعلها مناسبة وجذابة لمن يرغبون في شراء ساعة ذكية بسعر موفر.

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