تكنولوجيا: ابل تجلب ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم في تحديث watchOS 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل اليوم عن جلب ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم في التحديث الجديد لنظام ساعات ابل الذكية watchOS 7، والذي يدعم إصدار ابل الجديد من الساعات الذكية Watch Series 6.

عقدت شركة ابل حدث اليوم للإعلان عن الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية، حيث قدمت ابل ساعة Watch Series 6 التي جاءت بمستشعر جديد لقياس نسبة الأكسجين في الدم بكفاءة أعلى وآداء أسرع.

ويرتكز عمل مستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم الذي يدعم ساعة Watch Series 6 على إستخدام الإضاءة المميزة باللون الأحمر، والأشعة تحت الحمراء لقياس الأكسجين في خلايا الدم الحمراء خلال 15 ثانية فقط، كما تدعم المستخدم بقرءات في الشاشة الخلفية أثناء النوم.

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ولقد عقدت ابل شراكة مع بعض الشبكات الصحية في سوق الولايات المتحدة، مع بعض الباحثيين في UC Irvine وجامعة تورونتو للإستفادة من الميزة الجديدة في COVID-19، لدراسة الجهاز التنفسي للمستخدمين.

من جانب أخر يأتي تحديث watchOS 7 ببرمجيات VO2 max محسنة لدعم المستخدم بمعلومات دقيقة عن صحة القلب، والأوعية الدموية، كما يشمل التحديث الجديد بعض المميزات التي قدمت في الإصدار السابق.

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