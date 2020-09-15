تكنولوجيا: اليوتيوب تطلق تطبيق “Shorts” لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت منصة اليوتيوب تطبيق “Shorts” الجديد لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة لفترة تصل إلى 15 ثانية، والذي تنافس به تطبيقات TikTok و Instagram Reels، على أن يتوفر في السوق الهندي في البداية.

تحظى تطبيقات مشاركة مقاطع الفيديو بشعبية كبيرة بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، واليوم تشارك منصة اليوتيوب في المنافسة لجذب قطاع المسخدمين لتطبيق YouTube Shorts الجديد.

يأتي تطبيق YouTube Shorts الجديد بهدف دعم المستخدمين في ثلاث مميزات رئيسية، حيث يدعم إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة لمدة تصل إلى 15 ثانية، وإستكشاف مقاطع الفيديو الجديدة التي يتم مشاركتها في التطبيق، وأيضاً متابعة مشاهدة مقاطع الفيديو.

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وتقدم منصة اليوتيوب في ميزة إنشاء مقطع الفيديو مجموعة من الأدوات لدعم المستخدم، التي تشمل كاميرة متعددة الأجزاء، مع إختيار لتسجيل الموسيقى، والتحكم في سرعة الفيديو، إلى جانب ميزة التوقيت والعد العكسي التي ستدعم المستخدم في إبتكار محتوى الفيديو دون الحاجة لإستخدام اليدين.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي من تطبيق YouTube Shorts في السوق الهندي في البداية، مع عدد محدود من الأدوات، عل أن يتوفر على منصة الأندوريد في البداية كما يتوفر لاحقاً للمستخدمين على منصة iOS.

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