تكنولوجيا: ابل تعلن رسمياً عن ساعة Series 6 الذكية بسعر 399 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق التكنولوجيا ابل خلال الحدث اليوم عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Series 6، الذي ينطلق بسعر 399 دولار.

تأتي ساعة Series 6 الذكية من ابل اليوم بالشاشة المميزة بتصميم من الحافة إلى الحافة، مع أكثر من نموذج يتوفر للمستخدمين من الألومينوم باللون الأزرق، أو الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الذهبي، والجرافيت مع الفولاذ المقاوم للصدأ، مع نموذج باللون الأحمر.

أيضاً تؤكد ابل على أن ساعة Series 6 الذكية تأتي بمستشعر جديد للصحة، لدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم خلال 15 ثانية فقط عن طريق الإضاءة المميزة باللون الأحمر.

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كما تدعم ساعة Series 6 الذكية قياس نسبة الأكسجين في الدم أثناء النوم، مع متابعة حالة المستخدم أيضاً أثناء النوم، أيضاً تتضمن ساعة Series 6 شريحة الشركة الجديدة S6 التي تدعم الساعة الذكية بآداء أفضل مع إستهلاك أقل للطاقة، حيث تؤكد ابل على أن الساعة تأتي بآداء أسرع بنسبة 20%، كما تدعم الساعة الذكية الإتصال بشبكات Wi-Fi بتردد 5GHz، مع سطوع في الشاشة أفضل 2.5 مرة.

أيضاً أكدت ابل على أن الساعة الذكية صممت من الألومنيوم المعاد تدويره و tungsten، كما تأتي الساعة الذكية دون محول USB AC.

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