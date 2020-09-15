آبل تستهدف سوق الساعات الذكية الإقتصادية مع Apple Watch SE، وتُكلف إبتداءً من 279$

فاطمة أيت طالب - دبي - إلى جانب Apple Watch Series 6، فقد قامت شركة آبل كذلك الآن بإزاحة الستار رسميًا عن ساعة ذكية أخرى تُدعى Apple Watch SE تهدف إلى أن تكون البديل الأرخص لكل من يبحث عن شراء ساعة ذكية من شركة آبل، ولكنه لا يرغب في أن يدفع الثمن الكامل لـ Apple Watch Series 6.

تملك Apple Watch SE الجديد نفس التصميم ونفس مستشعر ضربات القلب ونفس المعالج المستخدم في Apple Watch Series 5، ولكنها تملك أيضًا نفس مقياس التسارع والجيروسكوب ومقياس الإرتفاع المستخدم في Apple Watch Series 6.

تسمح جميع هذه المستشعرات مجتمعة بإكتشاف السقوط، وحتى إستشعار التغيرات على مستوى الإرتفاع بحيث تستطيع إستشعار حوالي 30 سنتمتر من التغييرات على مستوى الإرتفاع.

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كما هو الحال مع Apple Watch Series 6، فالساعة الذكية Apple Watch SE الجديد متاحة هي الأخرى اليوم للطلب المسبق على أمل أن يتم البدء بشحن الطلبات للعملاء يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 18 سبتمبر. وفيما يخص الأسعار، فنسخة 40mm ستُكلف 279 دولار أمريكي، بينما ستُكلف نسخة 44mm نحو 309 دولارات أمريكية. دعم الشبكات الخلوية يؤدي إلى رفع سعر النسخة الأولى 329 دولار أمريكي وسعر النسخة الثانية إلى 359 دولار أمريكي.

ستواصل أبل أيضًا بيع Apple Watch Series 3، مما يجعلها الأرخص في تشكيلة ساعات آبل الذكية. ستُكلف نسخة 38mm نحو 199 دولار أمريكي، في حين ستُكلف نسخة 42mm نحو 229 دولار أمريكي. ومع ذلك، إختياراتك ستقتصر على هيكل فضي مصنوع من الألومنيوم وحزام رياضي أبيض أو هيكل رمادي مصنوع من الألومنيوم مع حزام رياضي أسود.