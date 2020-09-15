Apple Watch Series 6 تصل رسميًا مع تصميم مألوف وميزات جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا بالفعل، قد قامت شركة آبل للتو بإزاحة الستار رسميًا عن ساعتها الذكية Apple Watch Series 6 في الحدث الذي عقدته للتو عبر الإنترنت، وهي الساعة الذكية التي تحتفظ بنفس لغة التصميم المُعتمدة في ساعات Apple Watch السابقة، ولكنها حصلت على العديد من الميزات والإضافات التي تجعلها أكثر تقدمًا عن غيرها من ساعات آبل الذكية.

الساعة الذكية الجديدة Apple Watch Series 6 تأتي مع معالج جديد ثنائي النوى يُدعى Apple S6 تقول شركة آبل أنه أسرع بنسبة 20 في المئة عن المعالج Apple S5 المستخدم في الساعة الذكية Apple Watch Series 5. ووفقا لشركة آبل، فقد تم تزويد هذا المعالج برقاقة Apple U1 والتي تضم هوائيات Ultra Wideband التي تتيح التحديد القصير المدى للموقع مما يتيح لك إستخدام Apple Watch Series 6 كمفتاح رقمي لسيارتك.

تستخدم Apple Watch Series 6 نفس الهيكل المستخدم في Apple Watch Series 5، ولكنها تأتي بهيكل من الألومنيوم الأحمر والأزرق. هناك نوعان مختلفان من الفولاذ المقاوم للصدأ – Graphite و Classic Yellow Gold.

في الجزء السفلي، تستخدم Apple Watch Series 6 مستشعرًا جديدًا لقياس معدل ضربات القلب، والذي يمكنه أيضًا قياس مستويات الأكسجين في الدم. يمكن لنظام WatchOS 7 الجديد إستخدام بيانات حركة الشخص ومعدل ضربات القلب لمنحك قراءة VO2 Max، والتي من شأنها أن تساعدك في تتبع مستوى لياقتك العامة. جنبًا إلى جنب مع WatchOS 7، ستدعم Apple Watch Series 6 إمكانية تتبع النوم والكشف التلقائي عن غسل اليدين وأنواع جديدة من التمارين.

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تأتي Apple Watch Series 6 كذلك مع خاصية Always On Display مُحسنة تُعتبر أكثر سطوعًا بمرتين ونصف. قامت شركة آبل بدمجها مع مقياس الإرتفاع الجديد، والذي يقوم بتتبع صعودك أثناء التنزه أو التسلق في الوقت الفعلي.





هناك سبعة واجهات جديدة للساعة الذكية، بما في ذلك Stripes و Chronograph Pro و GMT و Artist. وبصرف النظر عن ذلك، فقد قامت شركة آبل بإطلاق عدد من الأحزمة الجديدة من أجل Apple Watch Series 6، بما في ذلك الحزامين Braided Solo Loop و Solo Loop اللذان يفتقران تمامًا إلى المشبك مع العلم بأن هذه الأحزمة تأتي بأحجام مختلفة.

تقول آبل أن Apple Watch Series 6 تحافظ على عمر بطارية Apple Watch Series 5 الذي يصل إل 18 ساعة، ولكنها تتميز بشحن أسرع بحيث يستغرق إعادة شحنها بالكامل أقل من ساعة ونصف.

الساعة الذكية Apple Watch Series 6 متاحة الآن للطلب المسبق بحيث من المقرر أن تبدأ عملية شحن الطلبات يوم الجمعة المقبل. يبدأ سعر طراز GPS المصنوع من الإلومنيوم من 399 دولار أمريكي لنسخة 40mm و429 دولار أمريكي لنسخة 44mm. تبلغ تكلفة نسخة GPS التي تدعم الشبكات الخلوية 499 دولار أمريكي لنسخة 40mm ونحو 529 دولار أمريكي لنسخة 44mm. أما بخصوص النسخة المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، فهي تتطلب أموالاً إضافية.