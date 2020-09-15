آبل تكشف النقاب رسميًا عن الجيل الثامن من iPad، ويضم المعالج Apple A12 Bionic

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن iPad Air 2020، فقد قامت شركة آبل كذلك للتو بإزاحة الستار رسميًا عن الجيل الثامن من iPad والذي يُطلق عليه المجتمع التقني إسم iPad 2020، وهو الجهاز اللوحي الذي تعتزم شركة آبل أن تنافس به بقوة في سوق الأجهزة اللوحية الإقتصادية.

جهاز iPad 2020 الجديد يضم المعالج Apple A12 Bionic السداسي النوى على مستوى المعالج المركزي، والرباعي النوى على مستوى معالج الرسوميات. وبصرف النظر عن المعالج، فهذا الجهاز اللوحي الجديد يحتفظ بنفس مواصفات الجيل السابق، فهو الأخر يضم شاشة بحجم 10.2 إنش.

كما هو الحال مع بقية المواصفات، فقد حافظت شركة آبل على نفس السعر، فلا تزال النسخة التي تدعم شبكات WiFi فقط تُكلف 329 دولار أمريكي، في حين تُكلف النسخة التي تدعم WiFi والشبكات الخلوية نحو 459 دولار أمريكي.

مع هذه الأسعار، أنت ستحصل فقط على 32 جيجابايت من الذاكرة التخزينية. هناك نسخة تضم 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، ولكنها تُكلف 429 دولار أمريكي للنسخة التي تدعم شبكات WiFi فقط، وتُكلف نحو 559 دولار أمريكي للنسخة التي تدعم WiFi والشبكات الخلوية. الطلبات المسبقة على هذا الجهاز اللوحي بدأت اليوم، وسيكون هذا الجهاز اللوحي متوفرًا بألوان تشمل الفضي والرمادي والذهبي.