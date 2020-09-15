جوجل تُقدم مجموعة من الأجهزة الجديدة من أجل الإجتماعات

فاطمة أيت طالب - دبي -

تمتلك شركة جوجل الكثير من الأجهزة المنزلية الذكية والتي تعمل على مساعدة الأشخاص على البقاء على إتصال. يتضمن ذلك أشياء مثل مكبرات الصوت الذكية Nest والشاشات الذكية، على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك، يبدو أن شركة جوجل تتفرع الآن إلى قطاع الأجهزة الموجهة للشركات، فقد كشفت الشركة اليوم عن حزمة تتألف من عدة أجهزة من أجل غرف الإجتماعات تُدعى Google Series One.

تم إنشاء هذه الأجهزة للمستخدمين الذين يعتمدون على خدمة Google Meet لإجراء إجتماعاتهم. ستكون هناك عدة حزم مختلفة للمستخدمين للإختيار من بينها، وذلك بناءً على إحتياجاتهم وحجم الغرفة، ولكن في الأساس، ستتألف حزمة Google Series One بأكملها من أجهزة مثل وحدة التحكم الحساسة للمس، وعلبة الميكروفون، والكاميرات، ووحدة للحوسبة، وعارضة صوتية.

هذه الحزمة لن تكون رخيصة على الإطلاق، فسعرها يبدأ من 2699 دولار أمريكي، وهذا ما يشير بوضوح إلى أنها تستهدف الشركات وبدرجة أقل الأشخاص الذين يعملون من منازلهم.

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ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول :” نظرًا لأن الشركات تفكر في عودتها الآمنة إلى المكاتب، فإن الكثيرون يخططون لبيئات عمل تمزج بين العمل عن بعد والعمل في الموقع. إنهم يعيدون تصميم غرف الإجتماعات للسماح بالتباعد الإجتماعي من خلال إستخدام غرف أكبر ذات كثافة بشرية أقل أو العديد من أماكن الإجتماعات الأصغر. وهذا يجعل إستخدام حلول الفيديو الشاملة أكثر أهمية من أي وقت مضى “.