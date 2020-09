جوجل تقرر الإعلان رسميًا عن الهاتف Google Pixel 5 يوم 30 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - الشائعات السابقة كانت صحيحة، فقد أعلنت شركة جوجل اليوم أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن جهازها التالي في اليوم 30 من شهر سبتمبر الجاري. وعلى الرغم من أن شركة جوجل لم تكشف لنا عن هوية الجهاز الذي ستكشف عنه في هذا الحدث، فمن المتوقع أن تُعلن الشركة عن الهاتف Google Pixel 5.

وبغض النظر عن الهاتف Google Pixel 5، فمن المتوقع أن تُعلن شركة جوجل في اليوم 30 سبتمبر عن الهاتف Google Pixel 4a 5G أيضًا، وهو الهاتف الذي سيأتي ليكون بمثابة النسخة التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف Google Pixel 4a الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرًا. وبالإضافة إلى كل ذلك، فمن المرجح أن تكشف شركة جوجل كذلك عن جهاز Android TV جديد، فضلا عن مكبر ذكي جديد للصوت من علامتها التجارية Nest.

جدير بالذكر أننا سنحصل هذا العام على الهاتف Google Pixel 5 فقط، وهذا ما يعني بأننا لن نرى الهاتف Google Pixel 5 XL، على الأقل هذا ما لمحت إليه جميع التسريبات والشائعات التي وردتنا في الفترة الماضية. ووفقا لبعض التسريبات السابقة، فقد لمحت إلى أن الهاتف Google Pixel 5 سيُكلف 630 يورو. يبدو هذا مرتفعًا بعض الشيء بالنسبة لهاتف ذكي يضم المعالج Snapdragon 765G، أليس كذلك؟ للمقارنة، بدأ سعر الهاتف Google Pixel 4 من 730 يورو وهو يُكلف حاليًا 530 يورو علمًا أنه يضم المعالج Snapdragon 855.

أما بخصوص الهاتف Google Pixel 4a 5G، فهو سيُكلف 487 يورو، وهو ما يعني 150 يورو أكثر من الهاتف Google Pixel 4a العادي. ومع ذلك، على الرغم من التشابه في الإسمين، فإن الهاتفين مختلفان تمامًا في الواقع، فالهاتف Google Pixel 4a 5G سيكون مشابهًا أكثر للهاتف Google Pixel 5 مع العلم بأنه سيستخدم المعالج Snapdragon 765G نفسه، وسيضم شاشة أكبر بحجم 6.1 أو 6.2 إنش، فضلا عن كاميرا إضافية في الخلف ستضم عدسة واسعة الزاوية. لذا فإن الشيء المفقود في الهاتف Google Pixel 4a 5G هو معدل التحديث المرتفع 90Hz. عمومًا، سنتأكد من كل شيء يوم 30 سبتمبر، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

