سماعات AirPods Pro تحصل على خاصية Spatial Audio مع التحديث الأخير

فاطمة أيت طالب - دبي - يوفر التحديث الأحدث لسماعات AirPods Pro من آبل ميزة Spatial Audio التي طال إنتظارها والتي توفر تجربة صوت محيطي ثلاثي الأبعاد للمحتوى المدعوم. هذا التحديث الجديد يحمل الإصدار 3A283 ويتم إطلاقه لمستخدمي AirPods 2 أيضًا. حصلت كل من نسخة Pro والنسخة العادية من سماعات AirPods على خاصية التبديل التلقائي بين الأجهزة على الرغم من أن خاصية Spatial Audio محجوزة لسماعات الأذن المتقدمة.
قامت شركة آبل بالكشف عن ميزة Spatial Audio الخاصة بها لأول مرة في شهر يونيو الماضي، وكشفت أنها تستخدم خوارزميات صوتية إتجاهية خاصة والمستشعرات المدمجة في سماعات الأذن لتقديم صوت محيطي يشبه السينما. يمكن لسماعات الأذن إكتشاف حركتك من خلال مستشعر التسارع وستحتفظ بموقع مصدر الصوت حتى عندما تتحرك.
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