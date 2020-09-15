شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علبة ساعات أبل ووتش الجديدة لن تضم "شاحن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل اليوم خلال فعاليات مؤتمرها أنها بصدد إزالة شاحن الـUSB من علبة ساعات Apple Watch للمضي قدمًا، مشيرةً إلى أنها اتخذت هذه الخطوة بسبب المخاوف البيئية، وفي الشهر المقبل ستعلن الشركة عن هاتف iPhone 12، ويُشاع أن هذا الشاحن لم يعد مرفقًا بعلبة الهاتف أيضا.

Advertisements

وسيساعد إعلان الشركة اليوم عن Apple Watch العملاء على التعود على فكرة عدم وجود ملحقات مجمعة في العلبة ، وتخفيف الضربة عندما يحدث نفس الشيء لجهاز أيفون في أكتوبر.

وقد قالت أبل في الإعلان أن هذا يساعد على تقليل النفايات البيئية، ومع ذلك، من المحتمل أن يثير ذلك انتقادات للمستهلكين المتلاعبين بالأسعار حيث يبيع متجر آبل ملحقاته بهامش باهظ الثمن.