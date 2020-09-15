شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن سوار Solo Loop الجديد لساعتها الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أبل مجموعة من أحزمة وسوارات الساعات الجديدة إلى جانب أبل Watch Series 6، بما في ذلك سوار Solo Loop الجديد، والذى يأتي في نسخة ناعمة ومضفرة، حيث تتوفر الأحزمة الجديدة بخمسة ألوان، والتي تتوافق تمامًا مع خيارات العلبة الملونة الجديدة لـأبل Watch Series 6.

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وتتميز سوارات Solo Loop بأنها موحدة تمامًا، بدون فواصل أو فجوات، فهي مجرد حلقة ناعمة من المطاط المرن، وهناك أيضًا نسخة مضفرة للأشخاص الذين يريدون بعض الملمس على معصمهم، وقد قامت أبل أيضًا بتحديث مجموعة Hermes من السوارات مع أنماط جولة فردية متجددة وجولات مزدوجة.

وقد تم الإعلان عن السوارات الجديدة جنبًا إلى جنب مع إزاحة الستار عن أبل Watch 6 -التى تضم مستشعر الأكسجين في الدم- وأبل Watch SE بقيمة 279 دولارًا.