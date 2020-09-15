شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن خدمة Fitness + للاشتراك فى فصول التمارين الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل اليوم عن خدمة لياقة بدنية جديدة، ومن المقرر أن تنافس أمثال بيلوتون، وستتكامل خدمة أبل Fitness + مع ساعة أبل ووتش وتطبيق Fitness على أيفون، تبلغ تكلفة Fitness +حوالي 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 79.99 دولارًا أمريكيًا في السنة.

ويمكن للمستخدمين مشاهدة فصول اللياقة التي تستضيفها أبل، مع عرض مقاييس التمارين الصحية في الجزء العلوي من الفيديو، ويمكن بعد ذلك حفظ البيانات تلقائيًا في تطبيق Health، وستتضمن Apple Fitness + دروسًا في التمارين تشمل العديد من الفئات، بما في ذلك القلب واليوجا، يمكن للمستخدمين بث فصول التمرين في المنزل أو أثناء التنقل.

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وستضيف أبل تدريبات جديدة على أساس أسبوعى، مع مجموعة متنوعة من المدربين العالميين، وسترافق الفصول الموسيقى المناسبة، ويمكن للمستخدمين حفظ قوائم التشغيل الخاصة بهم في Apple Music، وستتواجد Apple Fitness + داخل تطبيق Fitness على أيفون، الذي يعمل بنظام iOS 14. ويمكنك أيضًا الحصول على التدريبات على Apple Watch ، وتقوم أبل أيضًا بإطلاق تطبيق Fitness لجهاز Apple TV.

وستظهر Fitness + لأول مرة قبل نهاية العام، وستشمل أبل 3 أشهر مجانًا من أبل Fitness + مع مشتريات Apple Watch الجديدة.