- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن ساعتها الذكية Watch SE بسعر 279 دولارا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلى جانب الكشف عن ساعتها الذكية Watch Series 6 التى أوضحت أنها ستصل بسعر 399 دولارا، كشفت شركة أبل أيضا عن بديل أرخص بأسعار معقولة في حدث "Time Flies" اليوم، حيث أعلنت أبل عن ساعة Apple Watch SE والتى تعتبر بمثابة ساعة ذكية ميسورة التكلفة لمن لا يستطيعون أو لا يريدون التفاخر في شراء الجهاز الرائد القابل للارتداء.
وعلى الرغم من أنه لا يأتي مع معالج S6 الأسرع الجديد أو مستشعر الأكسجين في الدم ، إلا أنه لا يزال يقدم ميزات أساسية مميزة للمستخدمين.
حيث ستتوفر لك الطرز الخلوية ميزة لتترك هاتفك في المنزل وتظل على اتصال بأحبائك، حيث تحتوي Watch SE أيضًا على نفس مقياس الارتفاع والبوصلة ومقياس التسارع والجيروسكوب مثل السلسلة 6 الجديدة ، بالإضافة إلى اكتشاف السقوط، وذلك على الرغم من أنه لا يحتوي على معالج S6 الجديد ، إلا أن مجموعة شرائح S5 لا تزال جديدة إلى حد ما وستوفر أداءً مشابهًا لأداء Apple Watch Series 5.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أبل تكشف عن ساعتها الذكية Watch SE بسعر 279 دولارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.