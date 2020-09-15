شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن ساعتها الذكية Watch SE بسعر 279 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلى جانب الكشف عن ساعتها الذكية Watch Series 6 التى أوضحت أنها ستصل بسعر 399 دولارا، كشفت شركة أبل أيضا عن بديل أرخص بأسعار معقولة في حدث "Time Flies" اليوم، حيث أعلنت أبل عن ساعة Apple Watch SE والتى تعتبر بمثابة ساعة ذكية ميسورة التكلفة لمن لا يستطيعون أو لا يريدون التفاخر في شراء الجهاز الرائد القابل للارتداء.

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وعلى الرغم من أنه لا يأتي مع معالج S6 الأسرع الجديد أو مستشعر الأكسجين في الدم ، إلا أنه لا يزال يقدم ميزات أساسية مميزة للمستخدمين.

حيث ستتوفر لك الطرز الخلوية ميزة لتترك هاتفك في المنزل وتظل على اتصال بأحبائك، حيث تحتوي Watch SE أيضًا على نفس مقياس الارتفاع والبوصلة ومقياس التسارع والجيروسكوب مثل السلسلة 6 الجديدة ، بالإضافة إلى اكتشاف السقوط، وذلك على الرغم من أنه لا يحتوي على معالج S6 الجديد ، إلا أن مجموعة شرائح S5 لا تزال جديدة إلى حد ما وستوفر أداءً مشابهًا لأداء Apple Watch Series 5.