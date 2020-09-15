شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. أبل تكشف رسميا عن ساعتها الجديدة Watch Series 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل خلال فعاليات حدث أبل Time Flies عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية "Apple Watch Series 6"، والتى قال إنها ستوفر العديد من المميزات للمستخدمين في المستقبل، حيث شملت فعاليات الحدث المقام عبر الإنترنت، عرض تجارب العديد من المستخدمين مع ساعات أبل على مدار السنوات الماضية.

وكشفت أبل أن الساعة ستوفر للمستخدمين تنبيهات إذا انخفض الأكسجين إلى مستويات أقل، كما أنها تمتلك المزيد من المستشعرات على ظهر هذه الساعة الجديدة، فيما تحافظ طراز Series 6 على نفس التصميم العام الذي تم تقديمه مع Apple Watch Series 4 واستمر مع Series 5 ، لكنها تضم مزيد من الألوان، حيث تضم اللون الأزرق والأحمر والفضي.

ولعل أبرز ما يميز الساعة الجديدة وجود جهاز استشعار صحي جديد والذى يتيح قياس الأكسجين في الدم وعرضه على الشاشة، فهو بمثابة جهاز مراقبة الأكسجين في الدم، حيث يضيء الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء على معصمك ويقيس الانعكاس لقياس لون الدم ، ويحدد مستوى الأكسجين في 15 ثانية، لتستخدمه الخوارزميات لقراءة لون دمك ، والذي يظهر O2.

فيما قال تيم كوك عدة مرات إن أكبر إرث لشركة أبل سيكون في مجال الصحة ، وهذا الإيقاع مع الساعة - إطلاق جهاز استشعار ، وتمويل الأبحاث - هو في الأساس كيفية حدوثه، حيث أنهم يشتركون مع شبكات صحية لدراسة صحة القلب ، وأيضًا ، هناك دراسة حول COVID.

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وتأتي السلسلة 6 أيضًا مع معالج S6 الجديد ، والذي يعد بأداء أسرع بنسبة تصل إلى 20 بالمائة. يعتمد على شريحة A13 الداخلية من Apple ويقدم أول تحديث رئيسي لأداء Apple Watch منذ السلسلة 4 ، بالنظر إلى أن طراز Series 5 العام الماضي استخدم نفس S4 CPU (أعيد تسميته باسم S5 مع إضافات أخرى مثل البوصلة و a وحدة تحكم العرض الجديدة).

وستعمل ساعة أبل ووتش 6 على تشغيل نظام watchOS 7 ، والتي كشفت عنها Apple في WWDC في وقت سابق من هذا العام، يضيف تحديث البرنامج - المتوفر لجميع الطرز التي يعود تاريخها إلى السلسلة 3 - دعمًا أصليًا لتتبع النوم.

، لكن السلسلة 6 ستأخذ هذه الميزة إلى أبعد من ذلك بفضل المستشعرات المخصصة. تتضمن التحديثات الرئيسية الأخرى الواردة في watchOS 7 تطبيق لياقة جديد مع تمارين جديدة ، وميزة غسل اليدين المصممة لوباء COVID-19 المستمر ، ومضاعفات أكثر ثراءً ، والقدرة على مشاركة واجهات المراقبة مع الآخرين.